"Купите наушники": украинцы столкнулись с неожиданным приемом в Британии

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. МВД Британии отказало семье с Украины в предоставлении убежища, посоветовав купить наушники с шумоподавлением, передает телеканал Sky News

"Вы могли бы рассмотреть возможность покупки наушников с шумоподавлением и использования звукоизоляции для помещений", — говорится в ответе ведомства на запрос об убежище.

Чиновники британского МВД объяснили свой отказ тем, что на западе Украины сохраняется безопасная обстановка.

Также отмечается, что с отказом в предоставлении убежища столкнулись еще ряд украинских семей.

По данным издания, депутат от Либерально-демократической партии Джон Милн обвинил правительство в том, что оно "выбило почву из-под ног украинских семей", которых ранее "радушно приняли в Великобритании".