Рейтинг@Mail.ru
"Купите наушники": украинцы столкнулись с неожиданным приемом в Британии - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 26.02.2026 (обновлено: 16:55 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/britaniya-2076927275.html
"Купите наушники": украинцы столкнулись с неожиданным приемом в Британии
"Купите наушники": украинцы столкнулись с неожиданным приемом в Британии - РИА Новости, 26.02.2026
"Купите наушники": украинцы столкнулись с неожиданным приемом в Британии
МВД Британии отказало семье с Украины в предоставлении убежища, посоветовав купить наушники с шумоподавлением, передает телеканал Sky News. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T16:31:00+03:00
2026-02-26T16:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_8b1f5b004ca75b16767f121d168fed77.jpg
https://ria.ru/20260225/britaniya-2076650788.html
https://ria.ru/20260222/germaniya-2076073976.html
украина
великобритания
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d600a31dd0a1ebc0332ad8d7c1cc7382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Киев
"Купите наушники": украинцы столкнулись с неожиданным приемом в Британии

Sky: Британия отказала украинцам в убежище, посоветовав шумоподавляющие наушники

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. МВД Британии отказало семье с Украины в предоставлении убежища, посоветовав купить наушники с шумоподавлением, передает телеканал Sky News.
"Вы могли бы рассмотреть возможность покупки наушников с шумоподавлением и использования звукоизоляции для помещений", — говорится в ответе ведомства на запрос об убежище.
Флаги Великобритании и Украины в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Британия утроила срок для подачи документов на визу украинским беженцам
25 февраля, 14:36
Чиновники британского МВД объяснили свой отказ тем, что на западе Украины сохраняется безопасная обстановка.
Также отмечается, что с отказом в предоставлении убежища столкнулись еще ряд украинских семей.
По данным издания, депутат от Либерально-демократической партии Джон Милн обвинил правительство в том, что оно "выбило почву из-под ног украинских семей", которых ранее "радушно приняли в Великобритании".
Ранее Guardian сообщала, что в Великобритании наблюдается тенденция к снижению числа одобренных заявок на предоставление статуса беженца для украинцев, поскольку МВД страны рассматривает такие регионы, как Киев и Западная Украина, как "в общем безопасные".
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Германии предложили отменить запрет на работу для беженцев, пишут СМИ
22 февраля, 12:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала