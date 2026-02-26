"Нанести удар". Новый план Британии против России поразил Запад

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Совместное производство БПЛА Британией и Украиной станет законной целью для России, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
“Поставка оружия стране, находящейся в состоянии войны, является нарушением международного права, а продажа оружия с этой целью незаконна. Производство на этих объектах является законной целью для России, которая может нанести ответный удар”, — написал политик.
Мема призвал Лондон прекратить разжигание конфликта и вернуться к дипломатии во избежание ядерной войны.
Накануне посол Украины Валерий Залужный в своем Telegram-канале сообщил о запуске в Великобритании работы комплекса компании Ukrspecsystems, производящей беспилотники.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.