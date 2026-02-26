Рейтинг@Mail.ru
"Нанести удар". Новый план Британии против России поразил Запад
08:45 26.02.2026
"Нанести удар". Новый план Британии против России поразил Запад
Совместное производство БПЛА Британией и Украиной станет законной целью для России, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T08:45:00+03:00
2026-02-26T08:45:00+03:00
в мире
украина
россия
лондон
сергей лавров
валерий залужный
нато
в мире, украина, россия, лондон, сергей лавров, валерий залужный, нато
В мире, Украина, Россия, Лондон, Сергей Лавров, Валерий Залужный, НАТО
"Нанести удар". Новый план Британии против России поразил Запад

Мема: совместное производство БПЛА Лондоном и Киевом будет законной целью для РФ

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Совместное производство БПЛА Британией и Украиной станет законной целью для России, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
“Поставка оружия стране, находящейся в состоянии войны, является нарушением международного права, а продажа оружия с этой целью незаконна. Производство на этих объектах является законной целью для России, которая может нанести ответный удар”, — написал политик.
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Уничтожат подчистую". В США пообещали Британии проблемы из-за России
05:14
Мема призвал Лондон прекратить разжигание конфликта и вернуться к дипломатии во избежание ядерной войны.
Накануне посол Украины Валерий Залужный в своем Telegram-канале сообщил о запуске в Великобритании работы комплекса компании Ukrspecsystems, производящей беспилотники.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Соглашения не будет": на Западе признались в провале из-за России
03:39
 
