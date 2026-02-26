Экс-принц Эндрю должен вернуть средства при установлении нецелевой растраты

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Брат короля Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор должен будет вернуть в государственную казну растраченные средства, если будет установлен факт нецелевого использования им денег налогоплательщиков, считает министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз.

Кроме того, министр рассказала, что никогда не встречалась с Эндрю, но выразила мнение, что, "вероятно, это к лучшему".