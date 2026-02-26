https://ria.ru/20260226/britaniya-2076791490.html
Экс-принц Эндрю должен вернуть средства при установлении нецелевой растраты
Экс-принц Эндрю должен вернуть средства при установлении нецелевой растраты - РИА Новости, 26.02.2026
Экс-принц Эндрю должен вернуть средства при установлении нецелевой растраты
Брат короля Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор должен будет вернуть в государственную казну растраченные средства, если будет установлен факт... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T05:43:00+03:00
2026-02-26T05:43:00+03:00
2026-02-26T05:43:00+03:00
в мире
великобритания
лондон
западная австралия
карл iii
экс-принц эндрю
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075463406_0:79:3175:1865_1920x0_80_0_0_e25a20c755a6fd370db8ccfdb40e867e.jpg
https://ria.ru/20260225/britaniya-2076534939.html
https://ria.ru/20260222/britaniya-2076098155.html
великобритания
лондон
западная австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075463406_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_600f727494f653488829737a6b793cc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лондон, западная австралия, карл iii, экс-принц эндрю
В мире, Великобритания, Лондон, Западная Австралия, Карл III, Экс-принц Эндрю
Экс-принц Эндрю должен вернуть средства при установлении нецелевой растраты
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор должен вернуть деньги при установлении их растраты
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Брат короля Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор должен будет вернуть в государственную казну растраченные средства, если будет установлен факт нецелевого использования им денег налогоплательщиков, считает министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз.
В интервью изданию inews
Ривз спросили, должен ли Эндрю
вернуть в казну деньги, если будет установлено, что он использовал средства налогоплательщиков нецелевым образом.
"Конечно", - заявила она.
Кроме того, министр рассказала, что никогда не встречалась с Эндрю, но выразила мнение, что, "вероятно, это к лучшему".
Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне
, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию женщине, судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский вины не признал. В апреле 2025 года Джуффре в возрасте 41 года была найдена мертвой у себя дома в штате Западная Австралия
, где она проживала несколько лет. Букингемский дворец 30 октября того же года заявил, что Карл III
начал формальный процесс лишения Эндрю титулов. В том числе брат короля лишился титула принца.