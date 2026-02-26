В РОСХВЕ выступили против проекта об ограничении богослужений в домах

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Российские протестанты выступили против законопроекта об ограничении проведения богослужений в жилых и нежилых помещениях, рассказал РИА Новости член Общественной палаты РФ и Совета при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской – РОСХВЕ (пятидесятников) Сергей Ряховский.

Группа депутатов 13 февраля внесла в Госдуму законопроект, который предполагает запрет религиозных мероприятий (богослужений, обрядов и церемоний), молитвенных и религиозных собраний в нежилых помещениях многоквартирных домов и "во встроенно-пристроенных к ним помещениях". Также проект ограничивает совершение религиозных мероприятий в жилых помещениях: богослужения в них можно будет совершать "исключительно в целях удовлетворения индивидуальных духовных потребностей лиц, проживающих в них на законных основаниях". Кроме того, как сказано в пояснительной записке, проект запрещает миссионерскую деятельность в жилых помещениях многоквартирных домов.

"Главы протестантских объединений России направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором выступили против принятия этого законопроекта в текущем виде. Проект, изначально направленный на регулирование миграционной ситуации на фоне жалоб жильцов домов, фактически ударит по всем российским конфессиям. Он противоречит конституционному праву на свободу вероисповедания: христиане всегда молились вместе - в храмах и по домам", - сказал Ряховский.

По его словам, жильцы многоквартирных домов не жалуются на собрания протестантов, однако, в случае вступления закона в силу, верующим будет сложнее собираться вместе, так как строительство специальных помещений дорого и его с трудом удается согласовать.

"А ограничение проведения богослужений только для жильцов в жилых помещениях приведет к абсурдной ситуации, когда даже я, пригласив своих шестерых детей, их мужей и жен, внуков, не смогу помолиться у себя же дома", - подчеркнул глава российских пятидесятников.

Он добавил, что понимает озабоченность властей ситуацией вокруг молельных комнат в домах и выразил готовность работать над решением этой проблемы вместе с законодателями.

Письмо к Вячеславу Володину (имеется в распоряжении РИА Новости) кроме Сергея Ряховского подписали председатель Совета всесоюзного содружества евангельских христиан Леонид Картавенко, начальствующий епископ Российской церкви христиан веры евангельской Эдуард Грабовенко, первый зампредседателя Евро-Азиатского дивизиона (отделения) генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Олег Гончаров, епископ "Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии на территории России" Иван Лаптев.