В РОСХВЕ выступили против проекта об ограничении богослужений в домах
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
12:41 26.02.2026 (обновлено: 13:35 26.02.2026)
В РОСХВЕ выступили против проекта об ограничении богослужений в домах
В РОСХВЕ выступили против проекта об ограничении богослужений в домах - РИА Новости, 26.02.2026
В РОСХВЕ выступили против проекта об ограничении богослужений в домах
Российские протестанты выступили против законопроекта об ограничении проведения богослужений в жилых и нежилых помещениях, рассказал РИА Новости член... РИА Новости, 26.02.2026
россия
2026
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
религия, россия
Религия, Религия, Россия
В РОСХВЕ выступили против проекта об ограничении богослужений в домах

Ряховский: проект об ограничении богослужений в домах противоречит конституции

Сергей Ряховский
Сергей Ряховский
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Сергей Ряховский
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Российские протестанты выступили против законопроекта об ограничении проведения богослужений в жилых и нежилых помещениях, рассказал РИА Новости член Общественной палаты РФ и Совета при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской – РОСХВЕ (пятидесятников) Сергей Ряховский.
Группа депутатов 13 февраля внесла в Госдуму законопроект, который предполагает запрет религиозных мероприятий (богослужений, обрядов и церемоний), молитвенных и религиозных собраний в нежилых помещениях многоквартирных домов и "во встроенно-пристроенных к ним помещениях". Также проект ограничивает совершение религиозных мероприятий в жилых помещениях: богослужения в них можно будет совершать "исключительно в целях удовлетворения индивидуальных духовных потребностей лиц, проживающих в них на законных основаниях". Кроме того, как сказано в пояснительной записке, проект запрещает миссионерскую деятельность в жилых помещениях многоквартирных домов.
"Главы протестантских объединений России направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором выступили против принятия этого законопроекта в текущем виде. Проект, изначально направленный на регулирование миграционной ситуации на фоне жалоб жильцов домов, фактически ударит по всем российским конфессиям. Он противоречит конституционному праву на свободу вероисповедания: христиане всегда молились вместе - в храмах и по домам", - сказал Ряховский.
По его словам, жильцы многоквартирных домов не жалуются на собрания протестантов, однако, в случае вступления закона в силу, верующим будет сложнее собираться вместе, так как строительство специальных помещений дорого и его с трудом удается согласовать.
"А ограничение проведения богослужений только для жильцов в жилых помещениях приведет к абсурдной ситуации, когда даже я, пригласив своих шестерых детей, их мужей и жен, внуков, не смогу помолиться у себя же дома", - подчеркнул глава российских пятидесятников.
Протоиерей Андрей Лоргус, ректор Института христианской психологии
Священника-психолога Андрея Лоргуса лишили сана
Вчера, 12:27
Он добавил, что понимает озабоченность властей ситуацией вокруг молельных комнат в домах и выразил готовность работать над решением этой проблемы вместе с законодателями.
Письмо к Вячеславу Володину (имеется в распоряжении РИА Новости) кроме Сергея Ряховского подписали председатель Совета всесоюзного содружества евангельских христиан Леонид Картавенко, начальствующий епископ Российской церкви христиан веры евангельской Эдуард Грабовенко, первый зампредседателя Евро-Азиатского дивизиона (отделения) генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Олег Гончаров, епископ "Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии на территории России" Иван Лаптев.
Ранее руководитель правового управления Русской православной церкви игумения Ксения (Чернега), в беседе с РИА Новости подчеркнула, что этот законопроект не должен иметь обратной силы и распространяться на уже созданные в жилых комплексах православные домовые храмы. Также, по ее мнению, не следует запрещать миссионерскую деятельность при проведении в жилых помещениях религиозных обрядов индивидуального характера. Игумения пояснила, что, освящая жилое помещение или причащая больного, священник может общаться на религиозные темы с родственниками жильца, и логика законопроекта требует привлечения за это священника к административной ответственности за незаконную миссионерскую деятельность, что недопустимо.
Москва
В РПЦ прокомментировали сообщения об угрозе Европе со стороны церкви
25 февраля, 22:17
 
Религия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
