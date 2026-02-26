ВСУ прикладывали к телам военнопленных раскаленные ножи, заявил Мирошник

"Он (боевик - ред.) начал нагревать такую круглую печать, как пятирублевая монета. Там трезубец украинский, герб. Я понимал, что ругаться с ним не резон, спрашиваю: "Извините, можно, пожалуйста, не надо?" И он там начал: "Ты патриот?" Я пытался объяснить ему, чтобы не разозлить… Он положил нож охотничий и говорит, чтобы я выбирал что-нибудь одно - нож или пятирублевую печать. Я на нож поглядел. Он понял, что выбор сделал я, и ножом прижег", - сказал Дембровский.