ВСУ прикладывали к телам военнопленных раскаленные ножи, заявил Мирошник
16:41 26.02.2026 (обновлено: 17:06 26.02.2026)
ВСУ прикладывали к телам военнопленных раскаленные ножи, заявил Мирошник
Украинские боевики прикладывали к телу российских военнопленных раскаленные монеты и ножи, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым... РИА Новости, 26.02.2026
в мире, харьковская область, родион мирошник, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы РФ
ВСУ прикладывали к телам военнопленных раскаленные ножи, заявил Мирошник

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские боевики прикладывали к телу российских военнопленных раскаленные монеты и ножи, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Показания Мирошнику предоставил пострадавший военнослужащий ВС РФ Андрей Дембровский. Он попал в украинский плен летом 2025 года в окрестностях Двуречной в Харьковской области.
"Он (боевик - ред.) начал нагревать такую круглую печать, как пятирублевая монета. Там трезубец украинский, герб. Я понимал, что ругаться с ним не резон, спрашиваю: "Извините, можно, пожалуйста, не надо?" И он там начал: "Ты патриот?" Я пытался объяснить ему, чтобы не разозлить… Он положил нож охотничий и говорит, чтобы я выбирал что-нибудь одно - нож или пятирублевую печать. Я на нож поглядел. Он понял, что выбор сделал я, и ножом прижег", - сказал Дембровский.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
ВСУ заставили российского пленного свести татуировку кислотой
