ВСУ прикладывали к телам военнопленных раскаленные ножи, заявил Мирошник

Посол Мирошник: ВСУ прикладывали к телу военнопленных РФ раскаленные монеты
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские боевики прикладывали к телу российских военнопленных раскаленные монеты и ножи, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Показания Мирошнику
предоставил пострадавший военнослужащий ВС РФ
Андрей Дембровский. Он попал в украинский плен летом 2025 года в окрестностях Двуречной в Харьковской области
.
"Он (боевик - ред.) начал нагревать такую круглую печать, как пятирублевая монета. Там трезубец украинский, герб. Я понимал, что ругаться с ним не резон, спрашиваю: "Извините, можно, пожалуйста, не надо?" И он там начал: "Ты патриот?" Я пытался объяснить ему, чтобы не разозлить… Он положил нож охотничий и говорит, чтобы я выбирал что-нибудь одно - нож или пятирублевую печать. Я на нож поглядел. Он понял, что выбор сделал я, и ножом прижег", - сказал Дембровский.