Рейтинг@Mail.ru
Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в 2025 году выросла на 25% - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/bilayn-2076913265.html
Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в 2025 году выросла на 25%
Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в 2025 году выросла на 25% - РИА Новости, 26.02.2026
Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в 2025 году выросла на 25%
Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в 2025 году выросла на 25,4%, составив 23,5 миллиарда рублей, выручка от операционной деятельности увеличилась на 7,7%, до... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:56:00+03:00
2026-02-26T15:56:00+03:00
экономика
вымпелком
билайн
россия
прибыль
мобильная связь
деньги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953793638_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_4c656e38e3dfdc0739e965fdbf870ddd.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953793638_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_ce90f1de896d71ee199692d3f0cdd5f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вымпелком, билайн, россия, прибыль, мобильная связь, деньги
Экономика, ВымпелКом, Билайн, Россия, Прибыль, мобильная связь, Деньги
Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в 2025 году выросла на 25%

Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в 2025 г выросла на 25%, до 23,5 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Билайн"
Логотип компании Билайн - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Билайн". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в 2025 году выросла на 25,4%, составив 23,5 миллиарда рублей, выручка от операционной деятельности увеличилась на 7,7%, до 334,7 миллиарда рублей, следует из годового отчета компании.
"Выручка по операционной деятельности за 2025 год составила 334,7 миллиарда рублей, увеличившись на 7,7% по сравнению с 2024 годом. …Чистая прибыль за 2025 год составила 23,5 миллиарда рублей, увеличившись на 25,4% по сравнению с 2024 годом. На чистую прибыль значительно повлиял рост EBITDA, а также другие факторы", - сообщила компания.
Показатель EBITDA вырос на 7,2%, составив 142,8 миллиарда рублей, а рентабельность по EBITDA достигла 42,7%. Капитальные затраты увеличились на 21,8%, до 79,5 миллиарда рублей.
В четвертом квартале 2025 года чистая прибыль "Вымпелкома" снизилась на 76,4%, до 2,1 миллиарда рублей. А выручка выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 91 миллиард рублей.
Показатель EBITDA увеличился на 8,2%, до 36,2 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю уменьшилась на 1 процентный пункт, до 39,8%. Капитальные затраты сократились в четвертом квартале на 11,9%, до 20,57 миллиарда рублей.
 
ЭкономикаВымпелКомБилайнРоссияПрибыльмобильная связьДеньги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала