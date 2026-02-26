Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в 2025 году выросла на 25%

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в 2025 году выросла на 25,4%, составив 23,5 миллиарда рублей, выручка от операционной деятельности увеличилась на 7,7%, до 334,7 миллиарда рублей, следует из годового отчета компании.

"Выручка по операционной деятельности за 2025 год составила 334,7 миллиарда рублей, увеличившись на 7,7% по сравнению с 2024 годом. …Чистая прибыль за 2025 год составила 23,5 миллиарда рублей, увеличившись на 25,4% по сравнению с 2024 годом. На чистую прибыль значительно повлиял рост EBITDA, а также другие факторы", - сообщила компания.

Показатель EBITDA вырос на 7,2%, составив 142,8 миллиарда рублей, а рентабельность по EBITDA достигла 42,7%. Капитальные затраты увеличились на 21,8%, до 79,5 миллиарда рублей.

В четвертом квартале 2025 года чистая прибыль "Вымпелкома" снизилась на 76,4%, до 2,1 миллиарда рублей. А выручка выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 91 миллиард рублей.