https://ria.ru/20260226/bilayn-2076913265.html
Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в 2025 году выросла на 25%
Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в 2025 году выросла на 25% - РИА Новости, 26.02.2026
Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в 2025 году выросла на 25%
Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в 2025 году выросла на 25,4%, составив 23,5 миллиарда рублей, выручка от операционной деятельности увеличилась на 7,7%, до... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:56:00+03:00
2026-02-26T15:56:00+03:00
2026-02-26T15:56:00+03:00
экономика
вымпелком
билайн
россия
прибыль
мобильная связь
деньги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953793638_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_4c656e38e3dfdc0739e965fdbf870ddd.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953793638_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_ce90f1de896d71ee199692d3f0cdd5f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вымпелком, билайн, россия, прибыль, мобильная связь, деньги
Экономика, ВымпелКом, Билайн, Россия, Прибыль, мобильная связь, Деньги
Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в 2025 году выросла на 25%
Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в 2025 г выросла на 25%, до 23,5 млрд рублей
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в 2025 году выросла на 25,4%, составив 23,5 миллиарда рублей, выручка от операционной деятельности увеличилась на 7,7%, до 334,7 миллиарда рублей, следует из годового отчета компании.
"Выручка по операционной деятельности за 2025 год составила 334,7 миллиарда рублей, увеличившись на 7,7% по сравнению с 2024 годом. …Чистая прибыль за 2025 год составила 23,5 миллиарда рублей, увеличившись на 25,4% по сравнению с 2024 годом. На чистую прибыль значительно повлиял рост EBITDA, а также другие факторы", - сообщила компания.
Показатель EBITDA вырос на 7,2%, составив 142,8 миллиарда рублей, а рентабельность по EBITDA достигла 42,7%. Капитальные затраты увеличились на 21,8%, до 79,5 миллиарда рублей.
В четвертом квартале 2025 года чистая прибыль "Вымпелкома" снизилась на 76,4%, до 2,1 миллиарда рублей. А выручка выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 91 миллиард рублей.
Показатель EBITDA увеличился на 8,2%, до 36,2 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю уменьшилась на 1 процентный пункт, до 39,8%. Капитальные затраты сократились в четвертом квартале на 11,9%, до 20,57 миллиарда рублей.