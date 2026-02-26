Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы России с самой низкой безработицей
22:16 26.02.2026
Названы регионы России с самой низкой безработицей
Названы регионы России с самой низкой безработицей - РИА Новости, 26.02.2026
Названы регионы России с самой низкой безработицей
Самый низкий уровень безработицы в РФ в конце 2025 года был зафиксирован в Москве, Новгородской и Калужской областях - менее 1%, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 26.02.2026
Названы регионы России с самой низкой безработицей

В Москве, Новгородской и Калужской областях фиксируют самую низкую безработицу

© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка в руке у посетителя ярмарки вакансий
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка в руке у посетителя ярмарки вакансий. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Самый низкий уровень безработицы в РФ в конце 2025 года был зафиксирован в Москве, Новгородской и Калужской областях - менее 1%, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Безработица среди россиян в возрасте от 15 лет в октябре-декабре прошлого года составляла 2,2%. Ниже она была в 58 российских субъектах, а выше - в 27 регионах.
Посетители на ярмарке трудоустройства Работа России. Время возможностей - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Безработица в России снизилась до исторического минимума
1 октября 2025, 19:03
Наиболее низкая доля незанятых была среди жителей Москвы и Новгородской области - 0,8%. В Калужской области она оказалась чуть выше - 0,9%. Тройку замкнули Нижегородская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа - 1%.
В топ-5 среди регионов с самой низкой безработицей вошли Хабаровский край, где она была на уровне 1,2%, а также Костромская, Курская, Тульская, Свердловская и Амурская области с 1,3%.
Доля незанятого населения в 1,4% была в Тамбовской, Саратовской и Тюменской областях, Удмуртии, Красноярском крае и Еврейской автономной области.
Уровень безработицы в 1,5% в конце года был зафиксирован в Смоленской, Кировской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской и Сахалинской областях, в Санкт-Петербурге и Башкирии.
Самая высокая доля безработных в конце 2025 года при этом была в Ингушетии (25,5%), Дагестане (11,2%) и Карачаево-Черкессии (7,1%).
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Новак рассказал, какую задачу ставит низкая безработица
25 февраля, 16:38
 
Москва, Калужская область, Россия, Экономика
 
 
