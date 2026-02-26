Названы регионы России с самой низкой безработицей

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Самый низкий уровень безработицы в РФ в конце 2025 года был зафиксирован в Москве, Новгородской и Калужской областях - менее 1%, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

Безработица среди россиян в возрасте от 15 лет в октябре-декабре прошлого года составляла 2,2%. Ниже она была в 58 российских субъектах, а выше - в 27 регионах.

В топ-5 среди регионов с самой низкой безработицей вошли Хабаровский край, где она была на уровне 1,2%, а также Костромская, Курская, Тульская, Свердловская и Амурская области с 1,3%.

Доля незанятого населения в 1,4% была в Тамбовской, Саратовской и Тюменской областях, Удмуртии, Красноярском крае и Еврейской автономной области.

Уровень безработицы в 1,5% в конце года был зафиксирован в Смоленской, Кировской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской и Сахалинской областях, в Санкт-Петербурге и Башкирии.