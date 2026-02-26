https://ria.ru/20260226/bespilotniki-2076933256.html
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.02.2026
