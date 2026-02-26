https://ria.ru/20260226/bendi-2077010848.html
Московское "Динамо" победило "Енисей" матче серии 1/4 финала ЧР по бенди
Московское "Динамо" победило "Енисей" матче серии 1/4 финала ЧР по бенди
Московское "Динамо" дома обыграло красноярский "Енисей" во втором матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
спорт
россия
москва
красноярск
сергей ломанов
чемпионат россии по хоккею с мячом
