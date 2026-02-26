Рейтинг@Mail.ru
Московское "Динамо" победило "Енисей" матче серии 1/4 финала ЧР по бенди
22:10 26.02.2026
Московское "Динамо" победило "Енисей" матче серии 1/4 финала ЧР по бенди
спорт, россия, москва, красноярск, сергей ломанов, чемпионат россии по хоккею с мячом
Спорт, Россия, Москва, Красноярск, Сергей Ломанов, Чемпионат России по хоккею с мячом
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Московское "Динамо" дома обыграло красноярский "Енисей" во втором матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 9:4 в пользу "бело-голубых". За "Енисей" голы забили Сергей Ломанов (5-я минута), Давид Корешков (49) и Платон Кузьменко (53, 76). У "Динамо" покер оформил Егор Ахманаев (29, 46, 50, 69), также отличились Марат Шарипов (7), Никита Иванов (12), Михаил Сергеев (53), Роман Дарковский (59) и Егор Рагулин (89).
Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу москвичей. Третья встреча пройдет в Красноярске 1 марта.
В другом матче архангельский "Водник" дома нанес поражение клубу "СКА - Уральский трубник" из Свердловской области со счетом 5:3. Счет в серии - 2-0 в пользу архангелогородцев.
Хоккеисты СКА-Нефтяника радуются забитому мячу - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"СКА-Нефтяник" выиграл в четвертьфинале чемпионата России по бенди
Спорт Россия Москва Красноярск Сергей Ломанов Чемпионат России по хоккею с мячом
 
