Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко и Кочанова обсудили участие законодателей в программах СГ - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
18:12 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/belorussiya-2076956594.html
Матвиенко и Кочанова обсудили участие законодателей в программах СГ
Матвиенко и Кочанова обсудили участие законодателей в программах СГ - РИА Новости, 26.02.2026
Матвиенко и Кочанова обсудили участие законодателей в программах СГ
Главы верхних палат парламента России и Белоруссии Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова обсудили участие законодателей в программах Союзного государства,... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T18:12:00+03:00
2026-02-26T18:12:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
наталья кочанова
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012120986_0:22:1280:742_1920x0_80_0_0_7ac2b03d212fbd1db583283bf042f9af.jpg
https://ria.ru/20260226/oborona-2076891246.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012120986_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dea5565966b6a7b4f63df0ea02bc26d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, наталья кочанова, валентина матвиенко, совет федерации рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Наталья Кочанова, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко и Кочанова обсудили участие законодателей в программах СГ

Матвиенко и Кочанова обсудили участие парламентариев в реализации повестки СГ

© Фото : Совет Федерации/ВКонтактеВалентина Матвиенко и Наталья Кочанова
Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : Совет Федерации/ВКонтакте
Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Главы верхних палат парламента России и Белоруссии Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова обсудили участие законодателей в программах Союзного государства, подготовку XIII Форума регионов двух стран, сообщает пресс-служба Совфеда.
Встреча Матвиенко и Кочановой состоялась в рамках заседания Высшего государственного Совета Союзного государства.
"На полях" мероприятия состоялась встреча спикера Совета Федерации с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Собеседники обсудили парламентскую поддержку реализации повестки Союзного государства. В ходе беседы затронуты вопросы подготовки XIII Форума регионов России и Беларуси", - говорится в сообщении.
Матвиенко и Кочанова также уделили внимание перспективам проведения в 2026 году культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти". Проект стартовал в 2022 году по инициативе глав верхних палат парламента России и Белоруссии.
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Александр Карелин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Значение союзных программ по обороне отметили в Парламентском собрании
Вчера, 14:52
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияНаталья КочановаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала