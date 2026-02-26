Матвиенко и Кочанова обсудили участие законодателей в программах СГ

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Главы верхних палат парламента России и Белоруссии Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова обсудили участие законодателей в программах Союзного государства, подготовку XIII Форума регионов двух стран, сообщает пресс-служба Совфеда.

Встреча Матвиенко и Кочановой состоялась в рамках заседания Высшего государственного Совета Союзного государства.

"На полях" мероприятия состоялась встреча спикера Совета Федерации с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Собеседники обсудили парламентскую поддержку реализации повестки Союзного государства. В ходе беседы затронуты вопросы подготовки XIII Форума регионов России и Беларуси", - говорится в сообщении.