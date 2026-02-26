https://ria.ru/20260226/belorussiya-2076956594.html
Матвиенко и Кочанова обсудили участие законодателей в программах СГ
Матвиенко и Кочанова обсудили участие законодателей в программах СГ
Главы верхних палат парламента России и Белоруссии Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова обсудили участие законодателей в программах Союзного государства,... РИА Новости, 26.02.2026
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
наталья кочанова
валентина матвиенко
совет федерации рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Наталья Кочанова, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко и Кочанова обсудили участие законодателей в программах СГ
Матвиенко и Кочанова обсудили участие парламентариев в реализации повестки СГ
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Главы верхних палат парламента России и Белоруссии Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова обсудили участие законодателей в программах Союзного государства, подготовку XIII Форума регионов двух стран, сообщает пресс-служба Совфеда.
Встреча Матвиенко и Кочановой состоялась в рамках заседания Высшего государственного Совета Союзного государства.
"На полях" мероприятия состоялась встреча спикера Совета Федерации с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Собеседники обсудили парламентскую поддержку реализации повестки Союзного государства. В ходе беседы затронуты вопросы подготовки XIII Форума регионов России и Беларуси", - говорится в сообщении.
Матвиенко и Кочанова также уделили внимание перспективам проведения в 2026 году культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти". Проект стартовал в 2022 году по инициативе глав верхних палат парламента России и Белоруссии.