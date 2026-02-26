Здание спиртзавода в Белоруссии продают по цене четырех бутылок водки

МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Старинное здание спиртзавода в бывшем имении шляхтичей в Белоруссии, где работал учителем классик национальной литературы Янка Купала, предлагается к продаже по цене двух литров водки, выяснило РИА Новости, изучив данные государственной базы имущества.

"За одну базовую величину. Предлагается. Главный корпус спиртзавода", - указано в карточке объекта, расположенного в агрогородке Пламя Сенненского района Витебской области

Продажа неиспользуемых объектов недвижимости за одну базовую величину осуществляется в рамках республиканской программы, при этом покупателями могут быть как граждане Белоруссии , так и нерезиденты. Размер базовой величины в Белоруссии с 1 января 2026 года составляет 45 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 1,2 тысячи российских рублей или 15,8 доллара по курсу Национального банка. На эту сумму можно приобрести четыре полулитровые бутылки водки, минимальная отпускная цена которой в белорусских магазинах с начала февраля составляет 10,72 белорусских рубля или около 287 российских рублей.

Помимо здания спиртзавода, в Пламени по цене в одну базовую величину предлагаются к продаже здания спиртохранилища, склада, зерносклада, хранилища молочной продукции. Законсервированные в различной степени сохранности сооружения из красного кирпича и бутового камня - часть комплекса бывшего имения Белица, являющегося историко-культурной ценностью Республики Беларусь.

Первые письменные упоминания о Белице относятся к началу XVI века. Владельцами деревни были представители родов Глебовичей, Зеновичей, Сапег. В середине XIX века хозяевами стали шляхтичи Святские, которые, согласно легенде, нашли в местном озере клад с наполеоновским золотом и построили на эти средства роскошный дворец, затем перестраивавшийся. В 1903-1904 годах в Белицкой школе жил и работал учителем и экономом классик белорусской литературы, поэт, переводчик, журналист и драматург, один из создателей современного литературного белорусского языка Янка Купала (настоящее имя - Иван Луцевич). После установления советской власти во дворце действовала школа механизаторов, в годы Великой Отечественной войны размещался немецкий гарнизон, затем - школа, дом культуры, библиотека.