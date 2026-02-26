https://ria.ru/20260226/banda-2076867226.html
В Петербурге задержали банду лжесотрудников ФСБ
Задержана банда, которая вымогала деньги у бизнесмена под видом сотрудников ФСБ, сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 26.02.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Задержана банда, которая вымогала деньги у бизнесмена под видом сотрудников ФСБ, сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти.
"Пресечена противоправная деятельность членов преступной группы, которые, представляясь сотрудниками ФСБ России
, вымогали у предпринимателя Санкт-Петербурга
денежные средства в особо крупном размере", — сообщает пресс-служба.
В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий обнаружены и изъяты наркотические средства в особо крупном размере — более десяти килограммов, огнестрельное оружие, боеприпасы, денежные средства и оргтехника.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 163 "Вымогательство в особо крупном размере", части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" Уголовного кодекса России. Фигуранты задержаны и заключены под стражу.