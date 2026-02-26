Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали банду лжесотрудников ФСБ
13:17 26.02.2026 (обновлено: 21:15 26.02.2026)
В Петербурге задержали банду лжесотрудников ФСБ
В Петербурге задержали банду лжесотрудников ФСБ
Задержана банда, которая вымогала деньги у бизнесмена под видом сотрудников ФСБ, сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 26.02.2026
происшествия, россия, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Задержана банда, которая вымогала деньги у бизнесмена под видом сотрудников ФСБ, сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти.
"Пресечена противоправная деятельность членов преступной группы, которые, представляясь сотрудниками ФСБ России, вымогали у предпринимателя Санкт-Петербурга денежные средства в особо крупном размере", — сообщает пресс-служба.
В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий обнаружены и изъяты наркотические средства в особо крупном размере — более десяти килограммов, огнестрельное оружие, боеприпасы, денежные средства и оргтехника.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 163 "Вымогательство в особо крупном размере", части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" Уголовного кодекса России. Фигуранты задержаны и заключены под стражу.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Екатеринбурге задержали участников экстремистской группировки
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
