Тела погибших на Байкале туристов из КНР передали родственникам
Тела погибших на Байкале туристов из КНР передали родственникам
Тела семи погибших на Байкале туристов из КНР переданы родственникам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T08:43:00+03:00
