08:43 26.02.2026
Тела погибших на Байкале туристов из КНР передали родственникам
На месте происшествия, где микроавтобус УАЗ "Буханка" провалился под лед озера Байкал
На месте происшествия, где микроавтобус УАЗ "Буханка" провалился под лед озера Байкал
ИРКУТСК, 26 фев - РИА Новости. Тела семи погибших на Байкале туристов из КНР переданы родственникам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Днем 20 февраля вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. В машине был водитель местный житель и группа туристов из Китая - 8 человек. Один турист спасся, остальные погибли. СК расследует уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатность.
"Тела семи туристов, которые погибли на Байкале, переданы родным", - сообщил собеседник агентства.
В среду суд арестовал на два месяца предполагаемого организатора нелегальных экскурсионных туров по льду Байкала.
На месте происшествия, где микроавтобус УАЗ Буханка с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Лавров выразил надежду, что ЧП на Байкале не повлияет на турпоток
ПроисшествияБайкалКитайУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
