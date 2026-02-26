Рейтинг@Mail.ru
Армения не озабочена российской военной базой в стране, заявил Пашинян - РИА Новости, 26.02.2026
11:18 26.02.2026
Армения не озабочена российской военной базой в стране, заявил Пашинян
Армения не озабочена присутствием в стране российской военной базы, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. РИА Новости, 26.02.2026
в мире, россия, армения, варшава, никол пашинян, владимир путин
В мире, Россия, Армения, Варшава, Никол Пашинян, Владимир Путин
Армения не озабочена российской военной базой в стране, заявил Пашинян

Пашинян: у Армении нет озабоченности из-за присутствия российской военной базы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 фев - РИА Новости. Армения не озабочена присутствием в стране российской военной базы, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
«
"У нас нет никаких планов или озабоченностей в связи с 102-й российской военной базой. У нас сложились тесные партнерские отношения с Российской Федерацией, установлены экономические и политические связи", — сказал Пашинян на встрече с польскими экспертными кругами в Варшаве, отвечая на вопрос о возможности вывода российской базы из республики.
Армянский премьер добавил, что отношения Еревана с Москвой находятся в стадии трансформации. "Мы сейчас формируем новые отношения с Россией. Мы решительно настроены и хотели бы развивать наши отношения с РФ, но эти отношения меняются из-за различных факторов", - отметил он.
При этом Пашинян особо подчеркнул решающую роль России и лично президента РФ Владимира Путина в установлении режима прекращения огня в Карабахе в 2020 году.
В миреРоссияАрменияВаршаваНикол ПашинянВладимир Путин
 
 
