Армения не озабочена российской военной базой в стране, заявил Пашинян

«

"У нас нет никаких планов или озабоченностей в связи с 102-й российской военной базой. У нас сложились тесные партнерские отношения с Российской Федерацией, установлены экономические и политические связи", — сказал Пашинян на встрече с польскими экспертными кругами в Варшаве, отвечая на вопрос о возможности вывода российской базы из республики.