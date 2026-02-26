Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 марта начнут по-новому считать алименты - РИА Новости, 26.02.2026
04:22 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/alimenty-2076786426.html
В России с 1 марта начнут по-новому считать алименты
В России с 1 марта начнут по-новому считать алименты - РИА Новости, 26.02.2026
В России с 1 марта начнут по-новому считать алименты
Алименты при оформлении единого пособия с 1 марта больше не будут считать от МРОТ, ориентиром станет средняя зарплата по региону, сообщила РИА Новости доцент... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T04:22:00+03:00
2026-02-26T04:22:00+03:00
общество
наталья свечникова
рэу имени г. в. плеханова
россия
россия
общество, наталья свечникова, рэу имени г. в. плеханова, россия
Общество, Наталья Свечникова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия
В России с 1 марта начнут по-новому считать алименты

РИА Новости: с 1 марта алименты больше не будут считать от МРОТ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Алименты при оформлении единого пособия с 1 марта больше не будут считать от МРОТ, ориентиром станет средняя зарплата по региону, сообщила РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.
"С 1 марта, когда алименты не подтверждены судебным актом, фонд будет считать их от среднемесячной номинальной начисленной зарплаты по региону", - сказала Свечникова.
Ранее Соцфонд учитывал алименты, исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ).
По словам Свечниковой, после нововведений сумма алиментов, учитываемая в доходе семьи, вырастет, так как средняя зарплата выше МРОТ. Более того, как указала эксперт, это может повлиять на оценку нуждаемости и на право на пособие.
Юрист добавила, что если алименты были оформлены через суд, в доход семьи засчитают ту сумму, которая поступает фактически. Если судебного решения нет, фонд посчитает алименты по средней зарплате в регионе - даже если по факту платили меньше или нерегулярно.
"Поэтому тем, кто получает алименты без оформления через суд и планирует подавать на единое пособие, имеет смысл закрепить алименты судебным приказом или нотариальным соглашением, тогда в расчет пойдут реальные суммы, а не расчетные", - заключила эксперт.
