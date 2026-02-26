В России с 1 марта начнут по-новому считать алименты

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Алименты при оформлении единого пособия с 1 марта больше не будут считать от МРОТ, ориентиром станет средняя зарплата по региону, сообщила РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.

"С 1 марта, когда алименты не подтверждены судебным актом, фонд будет считать их от среднемесячной номинальной начисленной зарплаты по региону", - сказала Свечникова

Ранее Соцфонд учитывал алименты, исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ).

По словам Свечниковой, после нововведений сумма алиментов, учитываемая в доходе семьи, вырастет, так как средняя зарплата выше МРОТ. Более того, как указала эксперт, это может повлиять на оценку нуждаемости и на право на пособие.

Юрист добавила, что если алименты были оформлены через суд, в доход семьи засчитают ту сумму, которая поступает фактически. Если судебного решения нет, фонд посчитает алименты по средней зарплате в регионе - даже если по факту платили меньше или нерегулярно.