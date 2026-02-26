Рейтинг@Mail.ru
"Уфа" шуточным роликом отреагировала на задержание футболиста
26.02.2026
"Уфа" шуточным роликом отреагировала на задержание футболиста
"Уфа" шуточным роликом отреагировала на задержание футболиста
Футбольный клуб "Уфа" шуточным роликом отреагировал на задержание арендованного у ЦСКА защитника Ильи Агапова. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
© Фото : Пресс-служба ЦСКАЗащитник ЦСКА Илья Агапов
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Футбольный клуб "Уфа" шуточным роликом отреагировал на задержание арендованного у ЦСКА защитника Ильи Агапова.
Ранее Life сообщил о задержании Агапова в Уфе. Как отмечал источник, в ночь на 25 февраля футболист, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, проник в здание детской музыкальной школы и стал угрожать охраннице, после чего она вызвала Росгвардию. Защитник не смог объяснить свое поведение и провел ночь в отделении. Клуб позднее заявил, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию игрока и клуба.
В ролике стоящий с гитарой Агапов смотрит на Уфимское училище искусств, после чего поворачивается к камере и говорит: "Не приняли". Ролик сопровождается композицией Михаила Круга "Владимирский централ".
 
