"Уфа" шуточным роликом отреагировала на задержание футболиста
"Уфа" шуточным роликом отреагировала на задержание футболиста - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
"Уфа" шуточным роликом отреагировала на задержание футболиста
Футбольный клуб "Уфа" шуточным роликом отреагировал на задержание арендованного у ЦСКА защитника Ильи Агапова. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T16:45:00+03:00
2026-02-26T16:45:00+03:00
2026-02-26T16:47:00+03:00
футбол
уфа
первая лига
уфа
пфк цска
илья агапов
уфа
"Уфа" шуточным роликом отреагировала на задержание футболиста
"Уфа" опубликовала шуточный ролик после задержания футболиста Агапова