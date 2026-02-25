https://ria.ru/20260225/zerno-2076641288.html
В России в 2025 году собрали 142 миллиона тонн зерна
В России в 2025 году собрали 142 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 25.02.2026
В России в 2025 году собрали 142 миллиона тонн зерна
Объем сбора зерна в России в 2025 году составил 142 миллиона тонн, это третий результат за всю историю страны, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:10:00+03:00
2026-02-25T14:10:00+03:00
2026-02-25T14:17:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031977519_0:0:2870:1615_1920x0_80_0_0_75b4b94e94cef6f83f6fae396cc758a2.jpg
https://ria.ru/20260225/apk-2076641376.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031977519_0:0:2320:1739_1920x0_80_0_0_da6e73e256bac83ffa8bf9d8a9ea019e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
В России в 2025 году собрали 142 миллиона тонн зерна
Мишустин: в России в 2025 году собрали 142 миллиона тонн зерна