В России в 2025 году собрали 142 миллиона тонн зерна
14:10 25.02.2026 (обновлено: 14:17 25.02.2026)
В России в 2025 году собрали 142 миллиона тонн зерна
В России в 2025 году собрали 142 миллиона тонн зерна
В России в 2025 году собрали 142 миллиона тонн зерна

Мишустин: в России в 2025 году собрали 142 миллиона тонн зерна

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Объем сбора зерна в России в 2025 году составил 142 миллиона тонн, это третий результат за всю историю страны, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"В 2025 году наш агропромышленный комплекс показал уверенный рост - 5%. ... Сбор зерна третий за всю историю страны - 142 миллиона тонн. За последние семь лет сбор зерна ежегодно превышает 120 миллионов тонн, ну это же замечательный результат", - сказал он в ходе отчета правительства РФ в Госдуме.
Мишустин рассказал о поддержке агропромышленного комплекса
Россия Михаил Мишустин Госдума РФ Экономика
 
 
