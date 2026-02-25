https://ria.ru/20260225/zelenskiy-2076761704.html
Зеленский заявил, что обсудил с Трампом подготовку к трехсторонней встрече
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом подготовку к трехсторонней встрече в начале марта. РИА Новости, 25.02.2026
