Зеленский заявил, что обсудил с Трампом подготовку к трехсторонней встрече
22:40 25.02.2026 (обновлено: 22:48 25.02.2026)
Зеленский заявил, что обсудил с Трампом подготовку к трехсторонней встрече
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом подготовку к трехсторонней встрече в начале марта. РИА Новости, 25.02.2026
владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина, мирный план сша по украине, россия
Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Украина, Мирный план США по Украине, Россия
© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом подготовку к трехсторонней встрече в начале марта.
"Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом… Говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двухсторонней встрече, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что переговоры по урегулированию на Украине в трехстороннем формате продолжатся на следующей неделе.
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе, сообщил источник
Владимир ЗеленскийДональд ТрампСШАУкраинаМирный план США по УкраинеРоссия
 
 
