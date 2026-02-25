Рейтинг@Mail.ru
Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, пишут СМИ
21:17 25.02.2026 (обновлено: 23:07 25.02.2026)
Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп поговорил с Владимиром Зеленским по телефону, сообщил журналист портала Axios Барак Равид. РИА Новости, 25.02.2026
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поговорил с Владимиром Зеленским по телефону, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
"По словам осведомленного источника, президент Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским", — написал он в соцсети X.

Зеленский обратился к Трампу
24 февраля, 13:38
Зеленский заявил, что обсудил с американским лидером подготовку к трехсторонней встрече в начале марта.
Ранее глава киевского режима в интервью BBC усомнился в надежности хозяина Белого дома, в частности, в вопросе гарантий безопасности.
На прошлой неделе издание Sun писало, что Зеленский раскритиковал подход Трампа к мирному урегулированию, описав его как "несправедливый", и предупредил, что Украина никогда не "простит" США.
Путин сделал Трампу предложение, от которого тот не может отказаться
23 февраля, 08:00
23 февраля, 08:00

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Затем 17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем
20 февраля, 08:00
20 февраля, 08:00
 
