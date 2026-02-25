https://ria.ru/20260225/zelenskiy-2076750390.html
Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, пишут СМИ
Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2026
Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп поговорил с Владимиром Зеленским по телефону, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
Axios: Трамп провел телефонный разговор с Зеленским
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поговорил с Владимиром Зеленским по телефону, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
«
"По словам осведомленного источника, президент Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским", — написал он в соцсети X.
Зеленский заявил, что обсудил с американским лидером подготовку к трехсторонней встрече в начале марта.
Ранее глава киевского режима в интервью BBC усомнился в надежности хозяина Белого дома, в частности, в вопросе гарантий безопасности.
На прошлой неделе издание Sun
писало, что Зеленский
раскритиковал подход Трампа
к мирному урегулированию, описав его как "несправедливый", и предупредил, что Украина
никогда не "простит" США
.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби
состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы
, Киева и Вашингтона
. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия
и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Затем 17-18 февраля в Женеве
прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский
сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.