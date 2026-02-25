Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, пишут СМИ

"По словам осведомленного источника, президент Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским", — написал он в соцсети X .

Зеленский заявил, что обсудил с американским лидером подготовку к трехсторонней встрече в начале марта.

Ранее глава киевского режима в интервью BBC усомнился в надежности хозяина Белого дома, в частности, в вопросе гарантий безопасности.

Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.