Пресс-конференция Владимира Зеленского и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре в Киеве

Пресс-конференция Владимира Зеленского и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре в Киеве

© REUTERS / Alina Smutko Пресс-конференция Владимира Зеленского и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре в Киеве

Трансляцию выступления Зеленского и премьера Норвегии смотрели 15 человек

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Трансляцию пресс-конференции Владимира Зеленского и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре смотрели всего несколько человек, убедились журналисты РИА Новости, следившие за мероприятием онлайн.

Трансляцию в YouTube вело новостное агентство "Укринформ". Сначала зрителей было всего трое, ближе к концу их число увеличилось до 15.