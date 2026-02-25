Рейтинг@Mail.ru
Трансляцию выступления Зеленского и премьера Норвегии смотрели 15 человек - РИА Новости, 25.02.2026
15:59 25.02.2026 (обновлено: 16:43 25.02.2026)
Трансляцию выступления Зеленского и премьера Норвегии смотрели 15 человек
Трансляцию выступления Зеленского и премьера Норвегии смотрели 15 человек

© REUTERS / Alina SmutkoПресс-конференция Владимира Зеленского и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре в Киеве
Пресс-конференция Владимира Зеленского и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре в Киеве
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Трансляцию пресс-конференции Владимира Зеленского и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре смотрели всего несколько человек, убедились журналисты РИА Новости, следившие за мероприятием онлайн.
Трансляцию в YouTube вело новостное агентство "Укринформ". Сначала зрителей было всего трое, ближе к концу их число увеличилось до 15.
На официальном канале офиса Зеленского трансляции не было.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Хамит хозяевам". Выходка Зеленского поразила экс-премьера Украины
Вчера, 15:19
 
НорвегияВ миреКиевВладимир Зеленский
 
 
