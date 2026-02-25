https://ria.ru/20260225/zelenskiy-2076679708.html
Трансляцию выступления Зеленского и премьера Норвегии смотрели 15 человек
Трансляцию выступления Зеленского и премьера Норвегии смотрели 15 человек - РИА Новости, 25.02.2026
Трансляцию выступления Зеленского и премьера Норвегии смотрели 15 человек
Трансляцию пресс-конференции Владимира Зеленского и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре смотрели всего несколько человек, убедились журналисты РИА Новости,... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:59:00+03:00
2026-02-25T15:59:00+03:00
2026-02-25T16:43:00+03:00
норвегия
в мире
киев
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076682349_0:322:3066:2047_1920x0_80_0_0_478bfcdbcd616e2179b6fbd5701717e4.jpg
https://ria.ru/20260225/zelenskiy-2076662129.html
норвегия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076682349_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_19e920a239288890b53afa5ee4345f2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норвегия, в мире, киев, владимир зеленский
Норвегия, В мире, Киев, Владимир Зеленский
Трансляцию выступления Зеленского и премьера Норвегии смотрели 15 человек
РИА Новости: выступление Зеленского и премьера Норвегии смотрели 15 человек