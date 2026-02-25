МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет переложить явственность за мобилизацию на Брюссель, пишет Berliner Zeitung.
"Зеленский явно пытается предложить (украинцам — Прим. Ред.) помимо "кнута“ еще и "пряник". Однако возможность реализации этой модели зависит не столько от политической воли Киева, сколько от финансовой поддержки со стороны Европы и дальнейшего хода войны на Донбассе", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что критики главы киевского режима на Украине интерпретируют это предложение как косвенное признание системного сбоя. В то же время критически настроенные к правительству СМИ на Украине обвиняют его в перекладывании ответственности за спорные методы мобилизации на Брюссель, представляя нехватку финансирования ЕС как основную проблему.
Позавчера Зеленский предложил Европе оплатить Украине армию. По его словам, другие страны могли бы профинансировать переход от мобилизационной модели к контрактной системе. По его словам, в России военнослужащим платят при подписании контракта, и Украина хотела бы действовать так же, однако ей не хватает денег.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
