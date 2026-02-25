Аналитик оценил демонстрацию Зеленским бункера

АНКАРА, 25 фев - РИА Новости. Демонстрацией бункера Владимир Зеленский попытался показать европейской аудитории драматизм его положение, однако тема Украины всё больше теряет остроту для западного зрителя, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политический аналитик, исследователь Восточной Европы Ниджат Сезгин.

Накануне Зеленский в интервью агентству Франс Пресс признался, что два года прятался в своем бункере, и обещал показать его. Бункер на Банковой улице в центре Киева , показанный Зеленским в его видеообращении, представляет собой длинные подземные коридоры с комнатами, возле которых видны таблички "Руководство кабмина", "Аппарат Верховной рады " и другие. По словам Зеленского, вместе с ним прятались его команда, кабмин, в бункере же проводились совещания с военными. Бункер не был лишен комфорта, например в кабинете Зеленского стоит большое черное кожаное кресло.

"Показ бункера - это попытка визуально подчеркнуть драматизм ситуации и продемонстрировать, что руководство страны действует в условиях постоянной угрозы. Но в Европе эмоциональный эффект подобных шагов уже заметно снижается", - отметил эксперт.

По мнению Сезгина, подобные символические жесты рассчитаны прежде всего на поддержание политической мобилизации и сохранение интереса западной аудитории. Он считает, что визуальные образы кризиса используются как инструмент воздействия на общественное мнение и на политиков, принимающих решения о продолжении помощи.

Аналитик также полагает, что информационная повестка в странах ЕС США постепенно смещается к внутренним экономическим и социальным проблемам. По его оценке, на фоне инфляции, энергетических вопросов и электоральных процессов тема Украины перестает быть доминирующей в общественном дискурсе, что снижает эффективность подобных медийных шагов.