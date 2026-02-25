Рейтинг@Mail.ru
Аналитик оценил демонстрацию Зеленским бункера - РИА Новости, 25.02.2026
07:13 25.02.2026
Аналитик оценил демонстрацию Зеленским бункера
Аналитик оценил демонстрацию Зеленским бункера - РИА Новости, 25.02.2026
Аналитик оценил демонстрацию Зеленским бункера
Демонстрацией бункера Владимир Зеленский попытался показать европейской аудитории драматизм его положение, однако тема Украины всё больше теряет остроту для... РИА Новости, 25.02.2026
Аналитик оценил демонстрацию Зеленским бункера

РИА Новости: Сезгин назвал демонстрацию бункера Зеленским знаком отчаяния

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
АНКАРА, 25 фев - РИА Новости. Демонстрацией бункера Владимир Зеленский попытался показать европейской аудитории драматизм его положение, однако тема Украины всё больше теряет остроту для западного зрителя, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политический аналитик, исследователь Восточной Европы Ниджат Сезгин.
Накануне Зеленский в интервью агентству Франс Пресс признался, что два года прятался в своем бункере, и обещал показать его. Бункер на Банковой улице в центре Киева, показанный Зеленским в его видеообращении, представляет собой длинные подземные коридоры с комнатами, возле которых видны таблички "Руководство кабмина", "Аппарат Верховной рады" и другие. По словам Зеленского, вместе с ним прятались его команда, кабмин, в бункере же проводились совещания с военными. Бункер не был лишен комфорта, например в кабинете Зеленского стоит большое черное кожаное кресло.
Бункер Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Зеленский показал бункер, где прятался два года
24 февраля, 10:21
"Показ бункера - это попытка визуально подчеркнуть драматизм ситуации и продемонстрировать, что руководство страны действует в условиях постоянной угрозы. Но в Европе эмоциональный эффект подобных шагов уже заметно снижается", - отметил эксперт.
По мнению Сезгина, подобные символические жесты рассчитаны прежде всего на поддержание политической мобилизации и сохранение интереса западной аудитории. Он считает, что визуальные образы кризиса используются как инструмент воздействия на общественное мнение и на политиков, принимающих решения о продолжении помощи.
Аналитик также полагает, что информационная повестка в странах ЕС и США постепенно смещается к внутренним экономическим и социальным проблемам. По его оценке, на фоне инфляции, энергетических вопросов и электоральных процессов тема Украины перестает быть доминирующей в общественном дискурсе, что снижает эффективность подобных медийных шагов.
Кроме того, Сезгин отмечает, что чрезмерная драматизация может иметь обратный эффект. По его мнению, западный зритель за три года конфликта привык к подобным сигналам, и эмоциональное воздействие постепенно ослабевает, что требует от Киева поиска новых форм коммуникации с союзниками.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Зеленский признался, что два года прятался в бункере
23 февраля, 14:51
 
