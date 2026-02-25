Рейтинг@Mail.ru
07:08 25.02.2026
Политолог предположил, что Зеленский может изменить позицию по Донбассу
Профессор политологии Университета штата Род-Айленд Николай Петро в беседе с РИА Новости предположил, что Владимир Зеленский может изменить свою позицию по... РИА Новости, 25.02.2026
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, николай петров, владимир мединский, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Николай Петров, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Профессор политологии Университета штата Род-Айленд Николай Петро в беседе с РИА Новости предположил, что Владимир Зеленский может изменить свою позицию по вопросу территориальных уступок в рамках украинского мирного урегулирования.
Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования конфликта.
"Да. Это зависит от того, что понимать под "уступкой". Это может означать что угодно - от фактической, но не юридической потери территории до создания администраций третьей стороны или совместных администраций на территориях, которые ни одна из сторон официально не признаёт принадлежащими другой стороне", - сказал Петро, отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность, что Зеленский изменит свое мнение.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Принимавший участие в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встреч в Женеве пообещал хорошие новости в контексте украинского урегулирования в ближайшие недели. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.
