Политолог предположил, что Зеленский может изменить позицию по Донбассу

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Профессор политологии Университета штата Род-Айленд Николай Петро в беседе с РИА Новости предположил, что Владимир Зеленский может изменить свою позицию по вопросу территориальных уступок в рамках украинского мирного урегулирования.