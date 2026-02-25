https://ria.ru/20260225/zdravookhranenie-2076652701.html
Мишустин рассказал о преодолении дефицита кадров в здравоохранении
Специальные выплаты с 2022 года позволили привлечь в здравоохранение 14 тысяч кадров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о
2026-02-25T14:45:00+03:00
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Специальные выплаты с 2022 года позволили привлечь в здравоохранение 14 тысяч кадров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"В последние годы количество врачей выросло. У нас примерно 12,5 тысяч врачей больше стало в 2024-2025 году… Установили специальные выплаты с 2022 года по наиболее востребованным категориям медиков… от 4,5 тысяч до 50 тысяч рублей, и это позволило 14 тысяч медработников привлечь в это звено", - заявил он.
По его словам, продолжаются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", куда за 2025 год привлекли 7 тысяч медиков. В 2026 году планируется привлечь более 6 тысяч кадров.
Как отметил Мишустин
, были также увеличены контрольные цифры приёма в медицинские заведения. По высшему образованию набрано 30 тысяч единиц специалистов, по среднему 73,8 тысяч кадров.
Кроме того, регионы устанавливают дополнительные меры поддержки, такие как аренда жилья и компенсация по расходам на жилищно-коммунальное хозяйство.