Мишустин рассказал о преодолении дефицита кадров в здравоохранении - РИА Новости, 25.02.2026
14:45 25.02.2026
Мишустин рассказал о преодолении дефицита кадров в здравоохранении
Мишустин рассказал о преодолении дефицита кадров в здравоохранении
2026
россия, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Специальные выплаты с 2022 года позволили привлечь в здравоохранение 14 тысяч кадров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"В последние годы количество врачей выросло. У нас примерно 12,5 тысяч врачей больше стало в 2024-2025 году… Установили специальные выплаты с 2022 года по наиболее востребованным категориям медиков… от 4,5 тысяч до 50 тысяч рублей, и это позволило 14 тысяч медработников привлечь в это звено", - заявил он.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Голикова назвала одну из самых чувствительных проблем в здравоохранении
18 февраля, 20:04
По его словам, продолжаются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", куда за 2025 год привлекли 7 тысяч медиков. В 2026 году планируется привлечь более 6 тысяч кадров.
Как отметил Мишустин, были также увеличены контрольные цифры приёма в медицинские заведения. По высшему образованию набрано 30 тысяч единиц специалистов, по среднему 73,8 тысяч кадров.
Кроме того, регионы устанавливают дополнительные меры поддержки, такие как аренда жилья и компенсация по расходам на жилищно-коммунальное хозяйство.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Володин обратил внимание на подготовку медицинских кадров
Вчера, 14:22
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
