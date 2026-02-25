Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о дистанционном мониторинге здоровья - РИА Новости, 25.02.2026
12:39 25.02.2026
Мишустин рассказал о дистанционном мониторинге здоровья
Мишустин рассказал о дистанционном мониторинге здоровья
Почти 1,5 миллиона пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом обеспечены устройствами дистанционного мониторинга здоровья, заявил... РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о дистанционном мониторинге здоровья

Мишустин: 1,5 млн пациентов обеспечили устройствами дистанционного мониторинга

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Почти 1,5 миллиона пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом обеспечены устройствами дистанционного мониторинга здоровья, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В медицину внедряются самые современные решения. Практически полтора миллиона пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями - обеспечены устройствами дистанционного мониторинга здоровья. И врач может, что очень важно, на расстоянии корректировать лечение - не дожидаясь обострения ситуации", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Мурашко рассказал о борьбе с диабетом в России
15 ноября 2025, 16:45
 
