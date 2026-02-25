https://ria.ru/20260225/zdorove-2076602468.html
Мишустин рассказал о дистанционном мониторинге здоровья
Мишустин рассказал о дистанционном мониторинге здоровья - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о дистанционном мониторинге здоровья
Почти 1,5 миллиона пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом обеспечены устройствами дистанционного мониторинга здоровья, заявил... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:39:00+03:00
2026-02-25T12:39:00+03:00
2026-02-25T12:39:00+03:00
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076594943_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_20a83e8d959f80dcd20e24db56c56950.png
https://ria.ru/20251115/rossiya-2055192164.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076594943_628:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_dd401b8155413abe572267040e3ea929.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о дистанционном мониторинге здоровья
Мишустин: 1,5 млн пациентов обеспечили устройствами дистанционного мониторинга