Полиция Испании сообщила о задержании подозреваемого в убийстве Портнова

МАДРИД, 25 фев — РИА Новости. Немецкие силовики задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщили РИА Новости в испанской полиции.
«
"Да, в Германии был задержан подозреваемый (в убийстве Портнова. — Прим. ред.)", — сказали там.
На Украине проверят причастность Шария к убийству Портнова
11 декабря 2025, 10:44
Как уточняется, мужчину задержали в городе Хайнсберг. Операцию провели сотрудники Национальной полиции Испании при содействии подразделения спецопераций Федерального ведомства уголовной полиции Германии.
По данным телеканала Antena 3, подозреваемый — украинец. Следствие считает, что именно он был непосредственным исполнителем убийства.
Расследование ведет суд № 1 Посуэло-де-Аларкон, материалы дела засекречены. Полиция отмечает, что расследование продолжается с целью полного установления всех обстоятельств произошедшего.
На Украине убили испытателя высокотехнологического оружия ВСУ
31 января, 18:19
Портнова убили утром 21 мая прошлого года у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По информации испанских СМИ, в него девять раз выстрелили в упор. Полиция ищет трех подозреваемых: предполагаемого убийцу и его сообщников.
Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов перед убийством ездил в Киев, где встречался с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, а затем готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение. Об этом же писали и украинские СМИ. Кроме того, по их версии, у Портнова были встречи с Татаровым и директором Национального антикоррупционного бюро Семеном Кривоносом.
Чем известен Андрей Портнов
В середине 2000-х годов Портнов представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который обвинял тогдашнего главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Петра Порошенко* в коррупции. Разбирательство закончилось в пользу последнего.
В 2006-м Портнов стал депутатом Верховной рады от блока Юлии Тимошенко, а в 2010 году его неформальная парламентская группа перешла на сторону Партии регионов. В апреле 2010-го занял пост заместителя главы администрации Януковича, а затем его советника. В феврале 2014 года, после Майдана, он покинул Украину.
Тогда же Евросоюз и Канада ввели против Портнова санкции. Новые украинские власти обвиняли его в разворовывании земли и легализации средств. Он также значится на скандально известном сайте "Миротворец", куда внесены многие жертвы киевского режима.
После выборов 2019-го Портнов вернулся в страну, работал адвокатом и вел программу на ТВ. В это время он отметился массовой подачей заявлений на экс-президента Петра Порошенко* в Госбюро расследований. Снова уехал с Украины летом 2022 года.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Вдова Портнова заявила, что в Испании ее муж не получал угроз
4 февраля, 17:05