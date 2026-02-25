Полиция Испании сообщила о задержании подозреваемого в убийстве Портнова

МАДРИД, 25 фев — РИА Новости. Немецкие силовики задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщили РИА Новости в испанской полиции.

« "Да, в Германии был задержан подозреваемый (в убийстве Портнова. — Прим. ред.)", — сказали там.

Как уточняется, мужчину задержали в городе Хайнсберг. Операцию провели сотрудники Национальной полиции Испании при содействии подразделения спецопераций Федерального ведомства уголовной полиции Германии.

По данным телеканала Antena 3, подозреваемый — украинец. Следствие считает, что именно он был непосредственным исполнителем убийства.

Расследование ведет суд № 1 Посуэло-де-Аларкон, материалы дела засекречены. Полиция отмечает, что расследование продолжается с целью полного установления всех обстоятельств произошедшего.

Портнова убили утром 21 мая прошлого года у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом . По информации испанских СМИ, в него девять раз выстрелили в упор. Полиция ищет трех подозреваемых: предполагаемого убийцу и его сообщников.

Чем известен Андрей Портнов

В середине 2000-х годов Портнов представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который обвинял тогдашнего главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Петра Порошенко * в коррупции. Разбирательство закончилось в пользу последнего.

Тогда же Евросоюз и Канада ввели против Портнова санкции. Новые украинские власти обвиняли его в разворовывании земли и легализации средств. Он также значится на скандально известном сайте "Миротворец", куда внесены многие жертвы киевского режима.

После выборов 2019-го Портнов вернулся в страну, работал адвокатом и вел программу на ТВ. В это время он отметился массовой подачей заявлений на экс-президента Петра Порошенко* в Госбюро расследований. Снова уехал с Украины летом 2022 года.