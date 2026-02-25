https://ria.ru/20260225/zaderzhanie-2076579147.html
СК сообщил о задержании организатора перевозок туристов на Байкале
СК сообщил о задержании организатора перевозок туристов на Байкале - РИА Новости, 25.02.2026
СК сообщил о задержании организатора перевозок туристов на Байкале
После гибели восьми человек в провалившейся под лед на Байкале машине задержан фактический организатор нелегальных перевозок туристов, сообщили РИА Новости в СК РИА Новости, 25.02.2026
байкал
После гибели 8 туристов на Байкале задержан организатор нелегальных перевозок
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. После гибели восьми человек в провалившейся под лед на Байкале машине задержан фактический организатор нелегальных перевозок туристов, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Днем 20 февраля вблизи мыса Хобой "УАЗ" выехал на лёд и провалился. В машине был водитель, местный житель, и группа из восьми китайских туристов. Один турист спасся. Расследуется уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.
"В ходе расследования обстоятельств происшествия установлен 36-летний житель посёлка Хужир Ольхонского района, который фактически выступал организатором и координатором нелегальных перевозок туристов, получая от этого основной доход и распределяя его между исполнителями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что его роль подтверждается доказательствами: телефонные звонки, переписки и финансовые поступления, что "свидетельствует о его устойчивой вовлеченности в нелегальный туристический бизнес и получении от этой деятельности значительных доходов, несовместимых с его статусом неработающего лица".
"В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК
