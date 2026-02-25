Рейтинг@Mail.ru
"Ювентус" – "Галатасарай": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 февраля - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:00 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/yuventus-galatasaray-smotret-onlayn-2076465212.html
"Ювентус" – "Галатасарай": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 февраля
"Ювентус" – "Галатасарай": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 февраля - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
"Ювентус" – "Галатасарай": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 февраля
"Ювентус" из Италии и турецкий "Галатасарай" встретятся в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T22:00:00+03:00
2026-02-25T22:00:00+03:00
футбол
спорт
ювентус
галатасарай
лига чемпионов уефа
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042273580_0:333:1080:941_1920x0_80_0_0_14af53df810f04f7027d8ed52f708045.jpg
спорт, ювентус, галатасарай, лига чемпионов уефа, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Спорт, Ювентус, Галатасарай, Лига чемпионов УЕФА, Анонсы и трансляции матчей

"Ювентус" – "Галатасарай": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 февраля

© Соцсети ЛЧМяч Лиги чемпионов УЕФА
Мяч Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Соцсети ЛЧ
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. "Ювентус" из Италии и турецкий "Галатасарай" встретятся в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.

Во сколько начало

Встреча состоится 25 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
25 февраля 2026 • начало в 23:00
Закончен (ДВ)
Ювентус
3 : 2
Галатасарай
37‎’‎ • Мануэль Локателли (П)
70‎’‎ • Федерико Гатти
(Пьер Калулу)
82‎’‎ • Уэстон Маккенни
(Тен Копмейнерс)
105‎’‎ • Виктор Осимхен
(Барыш Альпер Йылмаз)
119‎’‎ • Барыш Альпер Йылмаз
(Вилфрид Синго)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортЮвентусГалатасарайЛига чемпионов 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
