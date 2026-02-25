Команда ЯНАО приехала в Московскую область перенимать управленческий опыт

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) во главе с губернатором Дмитрием Артюховым прибыла в Подмосковье с рабочим визитом для обмена опытом и знакомства с передовыми управленческими практиками, сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области.

Делегации продемонстрировали работу Центра управления регионом (ЦУР), Инфоцентра, познакомили с ИИ-проектами. Также гостей познакомят с сервисами в сфере строительства и расскажут о трансформации ЖКХ.

"Мы рады приветствовать вашу большую, дружную, профессиональную команду. Всегда вызывают уважение люди, которые ищут что-то новое. Мы постарались подготовить программу так, чтобы каждому было интересно, было, о чем задуматься. С удовольствием будем перенимать ваши наработки, опыт и обязательно приедем с ответным визитом", — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев гостям, его слова приводит пресс-служба.

Глава региона подчеркнул важность эффективности и рачительного отношения к ресурсам, а также своевременного оказания услуг — от уборки снега до строительства парков и школ. Он пояснил, что для региона с населением 9,1 миллиона человек ключевой задачей является максимальная автоматизация процессов в сферах безопасности дорожного движения, благоустройства и модернизации ЖКХ. В решении этих задач на помощь приходят цифровые технологии и искусственный интеллект. В текущем году в области реализуется уже 67 проектов, связанных с ним.

ЦУР открыли в Подмосковье в конце 2018 года. Сегодня — это 80 специалистов, которые представляют 20 ведомств Московской области. Центр собирает все жалобы жителей в одном месте: с портала "Решаем проблемы вместе", горячей линии губернатора, из социальных сетей, общественной приемной, с сайтов ведомств и органов местного самоуправления. Обработка идет без бюрократических проволочек — модераторы сразу направляют проблемы профильным специалистам в ведомства или муниципалитеты. Срок решения вопроса — до 8 дней в зависимости от сложности. За время работы центра правительство решило почти 11 миллионов проблем, с которыми к ним обращались люди.

Информационный центр, появившийся в 2023 году, объединяет пресс-службы региональных ведомств, администраций и СМИ. Сюда стекается вся информация из соцсетей. Сотрудники центра готовят новости и через систему "Терминал" рассылают их по редакциям, чтобы оперативно доносить информацию до людей.

В планах на этот год запустить еще 15 ИИ-проектов. Среди новинок — ИИ-агент для юристов: нейросеть сама отслеживает изменения в федеральных законах и готовит проекты документов.

За порядком во дворах следят более 80 тысяч видеокамер с искусственным интеллектом. Они замечают мусор, ямы на дорогах или плохо убранный снег. Нейросеть сама ставит коммунальщикам задачи на устранение и проверяет, как выполнены работы. Благодаря этому жалоб от жителей стало на 18% меньше.

Камеры также следят за контейнерными площадками. Если машина стоит в зоне вывоза мусора дольше 15 минут, ИИ фиксирует номер, и владельцу может прийти штраф. Там, где автомобилистов уже начали наказывать, таких нарушений стало на 40% меньше.

Еще один проект — система "Умный ФОК". Она анализирует загрузку 200 спортивных комплексов и помогает составлять удобное расписание. В будущем ИИ-агент сможет сам предлагать, какие секции добавить и как скорректировать график.

Искусственный интеллект проверяет документы на региональном портале госуслуг. В 2025 через него прошло уже более 3,8 миллиона документов в 1,3 миллиона заявлений. Все больше услуг переводят в электронный и проактивный формат — сейчас в автоматическом режиме оформили 418 тысяч услуг. В первую очередь это социально значимые выплаты.

За четыре года экономический эффект от внедрения ИИ в регионе превысил 2,5 миллиарда рублей.

Делегация также посетит Центр содействия строительству (ЦСС), созданный в 2017 году. Здесь работают 75 сотрудников из 20 с лишним ведомств. Задача центра — убрать бюрократические барьеры для инвесторов и ускорить запуск проектов. Благодаря этому срок получения разрешения на строительство сократился с трех лет до семи месяцев. Сейчас на сопровождении ЦСС — около 6 тысяч проектов на разных стадиях.

Искусственный интеллект помогает также оптимизировать процессы. Система сама формирует для каждого проекта цифровую дорожную карту. А сервис "ВсеСети" позволяет согласовывать топографические планы и документацию с ресурсниками в электронном виде. Раньше на это уходило до года, теперь — около двух недель. В планах запустить "Смартчек": ИИ будет сам проверять пакет документов для получения разрешения на строительство и следить, соответствует ли проект градостроительным нормам.

Помимо этого, гостям расскажут о том, как меняется управление коммунальным хозяйством Подмосковья. В прошлом году открыли Единый центр управления ЖКХ. Сейчас датчики стоят почти на 2,3 тысячи котельных — они измеряют температуру и давление. Оборудование установили также более чем на тысяче центральных тепловых пунктах, водозаборов, насосных станций и очистных. Данные стекаются в общую систему, а умный чат-бот мгновенно оповещает о сбоях. Сигнал одновременно получают диспетчеры ресурсной организации и областного ЖКХ-Центра. Время реакции сократилось с часа до 15 минут, а проблемы с теплом сейчас устраняют в среднем за 4,5 часа.