https://ria.ru/20260225/vsu-2076604528.html
ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в зоне действий сил "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в зоне действий сил "Севера" - РИА Новости, 25.02.2026
ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в зоне действий сил "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 220 военных, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США в зоне действий российской... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:30:00+03:00
2026-02-25T12:30:00+03:00
2026-02-25T12:43:00+03:00
безопасность
сша
харьковская область
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002674011_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_b6a16abb605b257c4c0aaa447156602a.jpg
сша
харьковская область
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002674011_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_a939d96fad7a5d2fb4fa03d9cd9d17f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сша, харьковская область, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, США, Харьковская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 220 военных, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Нанесли поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных, артиллерийской бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нестерное, Циркуны, Каменная Яруга, Ольшаны, Жовтневое, Мартовое и Веселое Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Михайловка, Кондратовка, Угроеды и Мирополье Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 11 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США и три орудия полевой артиллерии, в том числе американская гаубица М777. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.