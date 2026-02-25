ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в зоне действий сил "Севера"

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 220 военных, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.

"Нанесли поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных, артиллерийской бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нестерное, Циркуны, Каменная Яруга, Ольшаны, Жовтневое, Мартовое и Веселое Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Михайловка, Кондратовка, Угроеды и Мирополье Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.