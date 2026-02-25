Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в зоне действий сил "Севера"
12:30 25.02.2026
ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в зоне действий сил "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в зоне действий сил "Севера"
Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 220 военных, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Нанесли поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных, артиллерийской бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нестерное, Циркуны, Каменная Яруга, Ольшаны, Жовтневое, Мартовое и Веселое Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Михайловка, Кондратовка, Угроеды и Мирополье Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 11 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США и три орудия полевой артиллерии, в том числе американская гаубица М777. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
 
