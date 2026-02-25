Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о росте поставок вооружений в зону СВО - РИА Новости, 25.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 25.02.2026
Мишустин рассказал о росте поставок вооружений в зону СВО
Мишустин рассказал о росте поставок вооружений в зону СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, заявил о росте поставок ряда востребованных образцов... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:08:00+03:00
2026-02-25T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил мишустин
госдума рф
россия
безопасность, россия, михаил мишустин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, заявил о росте поставок ряда востребованных образцов вооружений и техники в зону СВО на десятки процентов в 2025 году.
"Правительство обеспечивает Вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции, необходимым вооружением и техникой, финансовыми ресурсами. Поставки отдельных востребованных образцов выросли на десятки процентов. Особую благодарность хочу выразить всем предприятиям, людям, которые делают эту продукцию, работая на свою страну, на победу", - сказал Мишустин.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
