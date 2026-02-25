https://ria.ru/20260225/vooruzheniya-2076615486.html
Мишустин рассказал о росте поставок вооружений в зону СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, заявил о росте поставок ряда востребованных образцов... РИА Новости, 25.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил мишустин
госдума рф
россия
2026
Мишустин заявил о росте поставок техники в зону СВО на десятки процентов