Володин подвел итоги отчета правительства за 2025 год

"Несмотря на достаточно жесткую риторику выступлений, все руководители фракций оппозиционных, которые выступили, в итоге публично заявили о поддержке правительства и результатов, которых правительство добилось. Это для нас тоже, знаете, итог определенной работы, пути, который прошел наш российский парламент", - сказал Володин в ходе заседания.