https://ria.ru/20260225/volodin-2076664963.html
Володин подвел итоги отчета правительства за 2025 год
Володин подвел итоги отчета правительства за 2025 год - РИА Новости, 25.02.2026
Володин подвел итоги отчета правительства за 2025 год
Фракции заявляют о поддержке кабмина и его результатов, это итог работы, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:32:00+03:00
2026-02-25T15:32:00+03:00
2026-02-25T15:32:00+03:00
политика
россия
вячеслав володин
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963247021_0:833:2048:1985_1920x0_80_0_0_144f25de2aec0a167461bda988bd74fd.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076653237.html
https://ria.ru/20260225/pravitelstvo-2076641647.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963247021_0:224:2048:1760_1920x0_80_0_0_82162bc5c63a2619027e5f7f067a9e8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин подвел итоги отчета правительства за 2025 год
Володин: фракции заявляют о поддержке кабмина и его результатов, это итог работы
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Фракции заявляют о поддержке кабмина и его результатов, это итог работы, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин
выступает в Госдуме
с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным
. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны и социальной сферы.
Володин
обратился к Мишустину и подвел промежуточный итог выступлений руководителей фракций.
"Несмотря на достаточно жесткую риторику выступлений, все руководители фракций оппозиционных, которые выступили, в итоге публично заявили о поддержке правительства и результатов, которых правительство добилось. Это для нас тоже, знаете, итог определенной работы, пути, который прошел наш российский парламент", - сказал Володин в ходе заседания.
Председатель Госдумы заключил, что поддержка правительства оппозиционными партиями - показатель понимания общей ответственности.