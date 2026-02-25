Рейтинг@Mail.ru
Володин подвел итоги отчета правительства за 2025 год - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/volodin-2076664963.html
Володин подвел итоги отчета правительства за 2025 год
Володин подвел итоги отчета правительства за 2025 год - РИА Новости, 25.02.2026
Володин подвел итоги отчета правительства за 2025 год
Фракции заявляют о поддержке кабмина и его результатов, это итог работы, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:32:00+03:00
2026-02-25T15:32:00+03:00
политика
россия
вячеслав володин
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963247021_0:833:2048:1985_1920x0_80_0_0_144f25de2aec0a167461bda988bd74fd.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076653237.html
https://ria.ru/20260225/pravitelstvo-2076641647.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963247021_0:224:2048:1760_1920x0_80_0_0_82162bc5c63a2619027e5f7f067a9e8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин подвел итоги отчета правительства за 2025 год

Володин: фракции заявляют о поддержке кабмина и его результатов, это итог работы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Фракции заявляют о поддержке кабмина и его результатов, это итог работы, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны и социальной сферы.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин поблагодарил Медведева и фракцию ЕР за поддержку правительства
Вчера, 14:48
Володин обратился к Мишустину и подвел промежуточный итог выступлений руководителей фракций.
"Несмотря на достаточно жесткую риторику выступлений, все руководители фракций оппозиционных, которые выступили, в итоге публично заявили о поддержке правительства и результатов, которых правительство добилось. Это для нас тоже, знаете, итог определенной работы, пути, который прошел наш российский парламент", - сказал Володин в ходе заседания.
Председатель Госдумы заключил, что поддержка правительства оппозиционными партиями - показатель понимания общей ответственности.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Было сложно". Мишустин рассказал о главных направлениях развития страны
Вчера, 14:32
 
ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала