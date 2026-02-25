Рейтинг@Mail.ru
Володин поблагодарил Мантурова и всех, кто занимался развитием ОПК - РИА Новости, 25.02.2026
14:55 25.02.2026
Володин поблагодарил Мантурова и всех, кто занимался развитием ОПК
Володин поблагодарил Мантурова и всех, кто занимался развитием ОПК

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил первого вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова, министра промышленности РФ Антона Алиханова и всех, кто в правительстве занимался развитием оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
"Надо, Михаил Владимирович (Мишустин - ред.), используя возможность, учитывая, что год был непростой, год вызовов, высказать слова благодарности всем, кто в правительстве занимался оборонно-промышленным комплексом во главе с Мантуровым, Алихановым", - сказал Володин в ходе рассмотрения в Госдуме отчета правительства за 2025 год.
Он отметил, что многое сделано совместно с "Ростехом" и другими структурами. В Госдуме понимают, в каких условиях им приходится решать задачи в этой сфере, добавил Володин.
Россия Вячеслав Володин Денис Мантуров Антон Алиханов Госдума РФ
 
 
