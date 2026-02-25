Володин поблагодарил Мантурова и всех, кто занимался развитием ОПК

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил первого вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова, министра промышленности РФ Антона Алиханова и всех, кто в правительстве занимался развитием оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Он отметил, что многое сделано совместно с "Ростехом" и другими структурами. В Госдуме понимают, в каких условиях им приходится решать задачи в этой сфере, добавил Володин.