Желавшие краха и гибели России получили по заслугам, заявил Володин - РИА Новости, 25.02.2026
14:44 25.02.2026
Желавшие краха и гибели России получили по заслугам, заявил Володин
Желавшие России скорой гибели и краха экономики сами получили по заслугам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 25.02.2026
россия, вячеслав володин, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Желавшие краха и гибели России получили по заслугам, заявил Володин

Володин: желавшие краха экономики и гибели России получили по заслугам

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Желавшие России скорой гибели и краха экономики сами получили по заслугам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"А те, кто желал нашей стране скорой гибели и краха экономики, сами получили по заслугам. Им бумерангом всё это вернулось", - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Он добавил, что задача Госдумы - работать на конечный результат.
"Вот тот диалог, который выстроен сегодня с правительством, показывает, что это возможно", - отметил политик.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед заседанием Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Володин оценил работу правительства
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
