https://ria.ru/20260225/voleybol-2076731584.html
"Локомотив" обыграл "Факел-Ямал" в матче чемпионата России по волейболу
"Локомотив" обыграл "Факел-Ямал" в матче чемпионата России по волейболу - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
"Локомотив" обыграл "Факел-Ямал" в матче чемпионата России по волейболу
Новосибирский "Локомотив" на выезде обыграл новоуренгойский "Факел-Ямал" в матче 27-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T19:16:00+03:00
2026-02-25T19:16:00+03:00
2026-02-25T19:16:00+03:00
волейбол
локомотив (новосибирск)
факел (новый уренгой)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870487755_0:82:1500:926_1920x0_80_0_0_079b152b96f22dd9d13331b4cdf71759.jpg
https://ria.ru/20260224/voleybol-2076510414.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870487755_28:0:1361:1000_1920x0_80_0_0_01159ba6139f07b17ea6b1c0ed61cb57.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
локомотив (новосибирск), факел (новый уренгой), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Локомотив (Новосибирск), Факел (Новый Уренгой), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
"Локомотив" обыграл "Факел-Ямал" в матче чемпионата России по волейболу
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Факел-Ямал" в матче чемпионата России