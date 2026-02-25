Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" обыграл "Факел-Ямал" в матче чемпионата России по волейболу - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
19:16 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/voleybol-2076731584.html
"Локомотив" обыграл "Факел-Ямал" в матче чемпионата России по волейболу
"Локомотив" обыграл "Факел-Ямал" в матче чемпионата России по волейболу - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
"Локомотив" обыграл "Факел-Ямал" в матче чемпионата России по волейболу
Новосибирский "Локомотив" на выезде обыграл новоуренгойский "Факел-Ямал" в матче 27-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T19:16:00+03:00
2026-02-25T19:16:00+03:00
волейбол
локомотив (новосибирск)
факел (новый уренгой)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870487755_0:82:1500:926_1920x0_80_0_0_079b152b96f22dd9d13331b4cdf71759.jpg
https://ria.ru/20260224/voleybol-2076510414.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870487755_28:0:1361:1000_1920x0_80_0_0_01159ba6139f07b17ea6b1c0ed61cb57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
локомотив (новосибирск), факел (новый уренгой), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Локомотив (Новосибирск), Факел (Новый Уренгой), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
"Локомотив" обыграл "Факел-Ямал" в матче чемпионата России по волейболу

Волейболисты "Локомотива" обыграли "Факел-Ямал" в матче чемпионата России

© пресс-служба ВК "Локомотив" НовосибирскВолейболисты новосибирского "Локомотива" в матче Суперлиги
Волейболисты новосибирского Локомотива в матче Суперлиги - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© пресс-служба ВК "Локомотив" Новосибирск
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" на выезде обыграл новоуренгойский "Факел-Ямал" в матче 27-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча, прошедшая в Новом Уренгое, завершилась со счетом 3-0 (25:19, 25:18, 25:20) в пользу гостей.
"Локомотив" выиграл третий матч подряд и идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 победы при пяти поражениях. Новоуренгойский клуб (12-15) располагается на девятой позиции.
Результаты других матчей:
"Енисей" (Красноярск) - "Горький" (Нижний Новгород) - 3-1 (30:32, 25:19, 25:17, 25:17);
"Динамо-Урал" (Уфа) - "Нова" (Новокуйбышевск) - 2-3 (25:22, 25:14, 23:25, 21:25, 12:15);
"Газпром-Югра" (Сургут) - "Динамо-ЛО" (Сосновый Бор) - 0-3 (20:25, 23:25, 20:25);
"Оренбуржье" (Оренбург) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0-3 (14:25, 24:26, 18:25).
Волейболисты клуба Белогорье - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Волейболисты "Белогорья" одержали победу над МГТУ в Суперлиге
24 февраля, 21:41
 
ВолейболЛокомотив (Новосибирск)Факел (Новый Уренгой)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала