Рейтинг@Mail.ru
Власти создадут рабочую группу по решению проблем "Почты России" - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/vlasti-2076624994.html
Власти создадут рабочую группу по решению проблем "Почты России"
Власти создадут рабочую группу по решению проблем "Почты России" - РИА Новости, 25.02.2026
Власти создадут рабочую группу по решению проблем "Почты России"
Власти РФ создают совместную рабочую группу по решению проблем "Почты России", включая ее финансовую стабилизацию, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:31:00+03:00
2026-02-25T13:31:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
почта россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152596/39/1525963913_0:144:3052:1861_1920x0_80_0_0_ab1cd09e97909818d71512138d189c91.jpg
https://ria.ru/20260208/gosduma-2072968865.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152596/39/1525963913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f48009b757923404817eae166968c08d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, почта россии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Почта России
Власти создадут рабочую группу по решению проблем "Почты России"

Мишустин сообщил о создании рабочей группы по решению проблем «Почты России»

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Почты России
Вывеска Почты России - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска Почты России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти РФ создают совместную рабочую группу по решению проблем "Почты России", включая ее финансовую стабилизацию, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"При участии коллег из Госдумы, Вячеслава Викторовича (Володина - ред.) лично, создаем совместную рабочую группу, которая займется решением накопившихся проблем. Уже подготовлен законопроект, который направлен на стабилизацию финансового состояния почты", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Володин назвал сроки законодательного решения проблемы "Почты России"
8 февраля, 09:22
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФПочта России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала