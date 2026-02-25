Во Владивостоке ребенок попал в больницу из-за употребления колы

ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – РИА Новости. Ребенка госпитализировали во Владивостоке с кровавой рвотой из-за усугубления эрозийного гастрита, вызванного длительным употреблением колы, сообщает Ребенка госпитализировали во Владивостоке с кровавой рвотой из-за усугубления эрозийного гастрита, вызванного длительным употреблением колы, сообщает Краевая детская клиническая больница №1

Отмечается, что в больницу экстренно доставили 12-летнего ребенка с кровавой рвотой. Со слов пациента, он длительное время употреблял кока-колу.

"Зашли в желудок, и даже при минимальном контакте эндоскопа со слизистой возникали моментально микрокровоизлияния. Это говорит о том, что у ребенка уже были все предпосылки к эрозийному гастриту, который усугубился из-за употребления кока-колы", - приводятся слова врача-эндоскописта Маргариты Лемзы.

Теперь ребенку предстоит длительное лечение и наблюдение у гастроэнтеролога. Врач отмечает, что при здоровом желудке разрыва может и не произойти, но при любом заболевании ЖКТ употребление газировки приведёт к тяжёлым последствиям.

"Кока-кола содержит ортофосфорную кислоту, пусть и в небольшом количестве, но это вещество, которое используется для растворения ржавчины. И если у человека есть предпосылки к возникновению гастритов, то может быть и эрозия, в том числе и с кровоточивостью", - отмечает медик.