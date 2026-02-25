https://ria.ru/20260225/vladivostok-2076550780.html
Во Владивостоке ребенок попал в больницу из-за употребления колы
Во Владивостоке ребенок попал в больницу из-за употребления колы - РИА Новости, 25.02.2026
Во Владивостоке ребенок попал в больницу из-за употребления колы
Ребенка госпитализировали во Владивостоке с кровавой рвотой из-за усугубления эрозийного гастрита, вызванного длительным употреблением колы, сообщает Краевая... РИА Новости, 25.02.2026
ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – РИА Новости.
Ребенка госпитализировали во Владивостоке с кровавой рвотой из-за усугубления эрозийного гастрита, вызванного длительным употреблением колы, сообщает Краевая детская клиническая больница №1
.
Отмечается, что в больницу экстренно доставили 12-летнего ребенка с кровавой рвотой. Со слов пациента, он длительное время употреблял кока-колу.
"Зашли в желудок, и даже при минимальном контакте эндоскопа со слизистой возникали моментально микрокровоизлияния. Это говорит о том, что у ребенка уже были все предпосылки к эрозийному гастриту, который усугубился из-за употребления кока-колы", - приводятся слова врача-эндоскописта Маргариты Лемзы.
Теперь ребенку предстоит длительное лечение и наблюдение у гастроэнтеролога. Врач отмечает, что при здоровом желудке разрыва может и не произойти, но при любом заболевании ЖКТ употребление газировки приведёт к тяжёлым последствиям.
"Кока-кола содержит ортофосфорную кислоту, пусть и в небольшом количестве, но это вещество, которое используется для растворения ржавчины. И если у человека есть предпосылки к возникновению гастритов, то может быть и эрозия, в том числе и с кровоточивостью", - отмечает медик.
Врачи подтверждают, что в последнее время становится все больше детей с эрозийными гастритами, панкреатитами, и даже с панкреонекрозом. Приводят к таким заболеваниям не только газировка, но и латяо – китайская жевательная закуска. Также дети нередко поступают в больницу после посещения точек фастфуда. Во всех случаях потребовалась госпитализация и довольно длительное лечение. Медики призывают родителей обращать внимание на питание детей, особенно подростков.