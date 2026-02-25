Путин выразил надежду на скорое появление новых вакцин в России

«

"Надеюсь, что никакие бюрократические препятствия не возникнут для того, чтобы эти очень важные вещи (вакцины - ред.) для человека, для здоровья людей появлялись, как можно быстрее. Это и лекарственные препараты, и даже ткани, сосуды, и, что уже не является фантастикой, отдельные органы человека", - сказал глава государства на Форуме будущих технологий.