Путин выразил надежду на скорое появление новых вакцин в России
Путин выразил надежду на скорое появление новых вакцин в России
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что бюрократические процедуры не замедлят внедрение новейших российских биотехнологий в области медицины. РИА Новости, 25.02.2026
Путин выразил надежду на скорое появление новых вакцин в России
Путин: никакая бюрократия не помешает скорому появлению новых вакцин в России