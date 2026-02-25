Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил надежду на скорое появление новых вакцин в России
17:26 25.02.2026 (обновлено: 17:36 25.02.2026)
Путин выразил надежду на скорое появление новых вакцин в России
Путин выразил надежду на скорое появление новых вакцин в России - РИА Новости, 25.02.2026
Путин выразил надежду на скорое появление новых вакцин в России
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что бюрократические процедуры не замедлят внедрение новейших российских биотехнологий в области медицины. РИА Новости, 25.02.2026
россия, здоровье - общество, москва, владимир путин
Россия, Здоровье - Общество, Москва, Владимир Путин
Путин выразил надежду на скорое появление новых вакцин в России

Путин: никакая бюрократия не помешает скорому появлению новых вакцин в России

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что бюрократические процедуры не замедлят внедрение новейших российских биотехнологий в области медицины.
"Надеюсь, что никакие бюрократические препятствия не возникнут для того, чтобы эти очень важные вещи (вакцины - ред.) для человека, для здоровья людей появлялись, как можно быстрее. Это и лекарственные препараты, и даже ткани, сосуды, и, что уже не является фантастикой, отдельные органы человека", - сказал глава государства на Форуме будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В России планируют создать вакцину для терапии рака поджелудочной железы
Россия Здоровье - Общество Москва Владимир Путин
 
 
