Мишустин рассказал о рекордных урожаях зерновых
Мишустин рассказал о рекордных урожаях зерновых - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о рекордных урожаях зерновых
Урожай зерновых культур в 2025 году вошел в пятерку лучших за два последних десятилетия, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:00:00+03:00
2026-02-25T13:00:00+03:00
2026-02-25T13:32:00+03:00
россия
Мишустин рассказал о рекордных урожаях зерновых
Мишустин: урожай зерновых в 2025 году вошел в пятерку лучших за два десятилетия
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Урожай зерновых культур в 2025 году вошел в пятерку лучших за два последних десятилетия, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Урожай зерновых - входит в пятерку лучших за два последних десятилетия. Есть рекорды по масличным, включая сою, рапс, по зернобобовым, по производству сырого молока", - рассказал Мишустин.