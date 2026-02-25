Мишустин рассказал о рекордных урожаях зерновых

Рейтинг@Mail.ru
13:00 25.02.2026 (обновлено: 13:32 25.02.2026)
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Зерно
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Зерно. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Урожай зерновых культур в 2025 году вошел в пятерку лучших за два последних десятилетия, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Урожай зерновых - входит в пятерку лучших за два последних десятилетия. Есть рекорды по масличным, включая сою, рапс, по зернобобовым, по производству сырого молока", - рассказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание О развитии экспорта зерна в Чите. 22 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Мишустин назвал Россию одним из лидеров глобального рынка зерна
22 июля 2025, 08:51
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
