Мишустин рассказал о рекордных урожаях зерновых

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Урожай зерновых культур в 2025 году вошел в пятерку лучших за два последних десятилетия, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.