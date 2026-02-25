https://ria.ru/20260225/turtsiya-2076735225.html
В АТОР назвали самые популярные у российских туристов страны
В АТОР назвали самые популярные у российских туристов страны
Туроператоры назвали пять самых востребованных у россиян стран для отдыха в 2026 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Туроператоры назвали пять самых востребованных у россиян стран для отдыха в 2026 году, сообщает
АТОР.
Первое место с огромным отрывом традиционно занимает Турция. "Турки могут спорить о процентах, но каждый из них – многие десятки тысяч туристов. Это все перепады на Олимпе, недосягаемом для других", – поясняет вице-президент ассоциации и глава "Русского экспресса" Тарас Кобищанов.
ОАЭ – на второй строке списка. Эмираты стали не только популярным местом для пляжного отдыха, но и заменили многим поклонникам тусовочного отдыха Лазурный берег.
Египет – на третьем месте, а дальше позиции обозначить сложнее. Курорты Вьетнама, стремительно становящиеся круглогодичными и отнимают проценты отдыхающих у Таиланда. Последний лидирует по объему турпотока среди азиатских направлений, но темпы роста соперника впечатляют, говорит эксперт.
Число посещающих Китай растет, причем эта страна набирает популярность не только как пляжное, но и как экскурсионное направление. Этому способствует отмена виз и возможность летать прямыми рейсами из регионов, добавил эксперт.