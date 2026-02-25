Рейтинг@Mail.ru
В АТОР назвали самые популярные у российских туристов страны
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
20:31 25.02.2026
В АТОР назвали самые популярные у российских туристов страны
В АТОР назвали самые популярные у российских туристов страны - РИА Новости, 25.02.2026
В АТОР назвали самые популярные у российских туристов страны
Туроператоры назвали пять самых востребованных у россиян стран для отдыха в 2026 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.02.2026
https://ria.ru/20260221/zvezdy-2075865394.html
турция
оаэ
египет
китай
таиланд
вьетнам
Мария Селиванова
Мария Селиванова
новости - туризм, туризм, турция, оаэ, египет, тарас кобищанов, ассоциация туроператоров россии (атор), китай, таиланд, вьетнам, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Турция, ОАЭ, Египет, Тарас Кобищанов, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Китай, Таиланд, Вьетнам, куда можно лететь
В АТОР назвали самые популярные у российских туристов страны

АТОР: Турция и ОАЭ будут самыми популярными странами у россиян в 2026 году

© РИА Новости / Мария Селиванова
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Туроператоры назвали пять самых востребованных у россиян стран для отдыха в 2026 году, сообщает АТОР.
Первое место с огромным отрывом традиционно занимает Турция. "Турки могут спорить о процентах, но каждый из них – многие десятки тысяч туристов. Это все перепады на Олимпе, недосягаемом для других", – поясняет вице-президент ассоциации и глава "Русского экспресса" Тарас Кобищанов.
ОАЭ – на второй строке списка. Эмираты стали не только популярным местом для пляжного отдыха, но и заменили многим поклонникам тусовочного отдыха Лазурный берег.
Египет – на третьем месте, а дальше позиции обозначить сложнее. Курорты Вьетнама, стремительно становящиеся круглогодичными и отнимают проценты отдыхающих у Таиланда. Последний лидирует по объему турпотока среди азиатских направлений, но темпы роста соперника впечатляют, говорит эксперт.
Число посещающих Китай растет, причем эта страна набирает популярность не только как пляжное, но и как экскурсионное направление. Этому способствует отмена виз и возможность летать прямыми рейсами из регионов, добавил эксперт.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Релакс на Мальдивах и экстрим в Антарктике: как отдыхают российские звезды
21 февраля, 08:00
 
