Турецкий F-16 потерпел крушение после вылета с авиабазы
2026-02-25T04:20:00+03:00
АНКАРА, 25 фев — РИА Новости. Турецкий F-16 потерпел крушение после вылета с авиабазы, пилот погиб, сообщило Минобороны республики.
"В 0:56 была потеряна радиосвязь и информация о местонахождении нашего самолета F-16
, вылетевшего с 9-й главной авиабазы в Балыкесире. В результате немедленно начатых поисково-спасательных работ было установлено, что наш самолет потерпел крушение, и были обнаружены его обломки", — говорится в заявлении ведомства в Х
.
Подчеркивается, что пилот не выжил.
Комиссия по расследованию авиационных происшествий выясняет причины инцидента.