04:20 25.02.2026 (обновлено: 10:35 25.02.2026)
Турецкий F-16 потерпел крушение после вылета с авиабазы
Дарья Буймова
Спецслужбы на месте крешения истребителя F-16 в провинции Балыкесир. 25 февраля 2026
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yilmaz
Спецслужбы на месте крешения истребителя F-16 в провинции Балыкесир. 25 февраля 2026
АНКАРА, 25 фев — РИА Новости. Турецкий F-16 потерпел крушение после вылета с авиабазы, пилот погиб, сообщило Минобороны республики.
"В 0:56 была потеряна радиосвязь и информация о местонахождении нашего самолета F-16, вылетевшего с 9-й главной авиабазы в Балыкесире. В результате немедленно начатых поисково-спасательных работ было установлено, что наш самолет потерпел крушение, и были обнаружены его обломки", — говорится в заявлении ведомства в Х.
Подчеркивается, что пилот не выжил.
Комиссия по расследованию авиационных происшествий выясняет причины инцидента.
Поисково-спасательная операция на месте крушения бизнес-джета, направлявшегося в Ливию, в районе Анкары - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Появились новые подробности крушения самолета с ливийской делегацией
24 декабря 2025, 18:10
 
