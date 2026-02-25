https://ria.ru/20260225/turandot-2076557698.html
Путин и Гергиев обсудили премьеру оперы "Турандот"
Путин и Гергиев обсудили премьеру оперы "Турандот" - РИА Новости, 25.02.2026
Путин и Гергиев обсудили премьеру оперы "Турандот"
Президент РФ Владимир Путин и глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев во время встречи в Кремле обсудили премьеру оперы "Турандот".
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев во время встречи в Кремле обсудили премьеру оперы "Турандот".
Премьеру оперы "Турандот" Джакомо Пуччини в постановке Алексея Франдетти
представили на Исторической сцене Большого театра
19 февраля. Путин
рассказал Гергиеву
, что видел в СМИ информацию о премьере.
"Да, я видел… По СМИ видел, конечно, да-да, честное слово! И интервью с артистами посмотрел", - сказал президент.
Гергиев рассказал, что в опере задействован широкий состав. На партии Турандот было найдено шесть исполнителей, чтобы в ближайшие полтора-два года спектакль можно было давать чаще. Кроме того, Гергиев назвал решающим броском вперед ставку на молодежь.
"Турандот" - жестко там всё у вас всё звучит?" - спросил Путин.
"Ну, я бы сказал, это все-таки яркая очень опера Пуччини. Он ее не дописал. Самый конец уже досочинен другим автором. Но это сильное произведение, безусловно", - сказал Гергиев.