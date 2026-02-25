Рейтинг@Mail.ru
Путин и Гергиев обсудили премьеру оперы "Турандот"
09:18 25.02.2026 (обновлено: 09:19 25.02.2026)
Путин и Гергиев обсудили премьеру оперы "Турандот"
Путин и Гергиев обсудили премьеру оперы "Турандот"
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев во время встречи в Кремле обсудили премьеру оперы "Турандот".
Премьеру оперы "Турандот" Джакомо Пуччини в постановке Алексея Франдетти представили на Исторической сцене Большого театра 19 февраля. Путин рассказал Гергиеву, что видел в СМИ информацию о премьере.
"Да, я видел… По СМИ видел, конечно, да-да, честное слово! И интервью с артистами посмотрел", - сказал президент.
Гергиев рассказал, что в опере задействован широкий состав. На партии Турандот было найдено шесть исполнителей, чтобы в ближайшие полтора-два года спектакль можно было давать чаще. Кроме того, Гергиев назвал решающим броском вперед ставку на молодежь.
"Турандот" - жестко там всё у вас всё звучит?" - спросил Путин.
"Ну, я бы сказал, это все-таки яркая очень опера Пуччини. Он ее не дописал. Самый конец уже досочинен другим автором. Но это сильное произведение, безусловно", - сказал Гергиев.
Путин отметил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре
Вчера, 09:19
 
