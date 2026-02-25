Путин и Гергиев обсудили премьеру оперы "Турандот"

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев во время встречи в Кремле обсудили премьеру оперы "Турандот".

"Да, я видел… По СМИ видел, конечно, да-да, честное слово! И интервью с артистами посмотрел", - сказал президент.

Гергиев рассказал, что в опере задействован широкий состав. На партии Турандот было найдено шесть исполнителей, чтобы в ближайшие полтора-два года спектакль можно было давать чаще. Кроме того, Гергиев назвал решающим броском вперед ставку на молодежь.

"Турандот" - жестко там всё у вас всё звучит?" - спросил Путин.