Товарооборот Подмосковья и Белоруссии вырос на 30% за 9 месяцев 2025 года

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Товарооборот между Московской областью и Белоруссией вырос почти на 30% за девять месяцев 2025 года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Подмосковье среди всех российских регионов занимает лидирующие позиции по объему товарооборота, экспорта и импорта с Республикой Беларусь. Так, с 2019 по 2024 годы товарооборот вырос более чем вдвое, превысив 7,1 миллиардов долларов. А за девять месяцев 2025 года показатели увеличились еще почти на 30%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Белоруссия входит в тройку основных внешнеэкономических партнёров Московской области.

"Мы дорожим нашими дружескими, партнерскими, соседскими отношениями. Понимаем, что они должны быть наполнены и экономическими проектами, и гуманитарными. После нашего визита мы уже участвовали в открытии одного из предприятий. А учителя и директора школ приезжали в Подмосковье знакомиться с нашей образовательной системой. Мы и дальше хотели бы сотрудничать в этом направлении, обмениваться методиками преподавания в начальной, средней школах", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, один из совместных проектов, который уже реализован – завод по производству волоконно-оптического кабеля "Белтелекабель" в Воскресенске. Предприятие уже вышло на полную мощность, ежемесячно здесь выпускается более 1,3 тысячи километров кабеля, создано 85 рабочих мест.