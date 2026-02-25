Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот Подмосковья и Белоруссии вырос на 30% за 9 месяцев 2025 года
18:42 25.02.2026
Товарооборот Подмосковья и Белоруссии вырос на 30% за 9 месяцев 2025 года
Товарооборот Подмосковья и Белоруссии вырос на 30% за 9 месяцев 2025 года
Товарооборот между Московской областью и Белоруссией вырос почти на 30% за девять месяцев 2025 года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства... РИА Новости, 25.02.2026
московская область (подмосковье), белоруссия, андрей воробьев
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Московская область (Подмосковье), Белоруссия, Андрей Воробьев
Товарооборот Подмосковья и Белоруссии вырос на 30% за 9 месяцев 2025 года

Товарооборот Подмосковья с Белоруссией вырос почти на 30% за 9 месяцев 2025 года

Флажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Товарооборот между Московской областью и Белоруссией вырос почти на 30% за девять месяцев 2025 года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Подмосковье среди всех российских регионов занимает лидирующие позиции по объему товарооборота, экспорта и импорта с Республикой Беларусь. Так, с 2019 по 2024 годы товарооборот вырос более чем вдвое, превысив 7,1 миллиардов долларов. А за девять месяцев 2025 года показатели увеличились еще почти на 30%", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Белоруссия входит в тройку основных внешнеэкономических партнёров Московской области.
"Мы дорожим нашими дружескими, партнерскими, соседскими отношениями. Понимаем, что они должны быть наполнены и экономическими проектами, и гуманитарными. После нашего визита мы уже участвовали в открытии одного из предприятий. А учителя и директора школ приезжали в Подмосковье знакомиться с нашей образовательной системой. Мы и дальше хотели бы сотрудничать в этом направлении, обмениваться методиками преподавания в начальной, средней школах", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, один из совместных проектов, который уже реализован – завод по производству волоконно-оптического кабеля "Белтелекабель" в Воскресенске. Предприятие уже вышло на полную мощность, ежемесячно здесь выпускается более 1,3 тысячи километров кабеля, создано 85 рабочих мест.
Еще один проект – строительство Белорусской цементной компанией производственно-логистического комплекса по выпуску, хранению и отгрузке бетона, сухих строительных смесей и железобетонных изделий. Для этого в Наро-Фоминском округе подобран земельный участок, дополнительно оформляется еще два для размещения всех необходимых производственных мощностей. В скором времени инвестор намерен начать строительство.
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииМосковская область (Подмосковье)БелоруссияАндрей Воробьев
 
 
