https://ria.ru/20260225/tovarooborot-2076723554.html
Товарооборот Подмосковья и Белоруссии вырос на 30% за 9 месяцев 2025 года
Товарооборот Подмосковья и Белоруссии вырос на 30% за 9 месяцев 2025 года - РИА Новости, 25.02.2026
Товарооборот Подмосковья и Белоруссии вырос на 30% за 9 месяцев 2025 года
Товарооборот между Московской областью и Белоруссией вырос почти на 30% за девять месяцев 2025 года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:42:00+03:00
2026-02-25T18:42:00+03:00
2026-02-25T18:42:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
московская область (подмосковье)
белоруссия
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
https://ria.ru/20260219/belorussiya-2075515179.html
московская область (подмосковье)
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), белоруссия, андрей воробьев
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Московская область (Подмосковье), Белоруссия, Андрей Воробьев
Товарооборот Подмосковья и Белоруссии вырос на 30% за 9 месяцев 2025 года
Товарооборот Подмосковья с Белоруссией вырос почти на 30% за 9 месяцев 2025 года
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Товарооборот между Московской областью и Белоруссией вырос почти на 30% за девять месяцев 2025 года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Подмосковье среди всех российских регионов занимает лидирующие позиции по объему товарооборота, экспорта и импорта с Республикой Беларусь. Так, с 2019 по 2024 годы товарооборот вырос более чем вдвое, превысив 7,1 миллиардов долларов. А за девять месяцев 2025 года показатели увеличились еще почти на 30%", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Белоруссия входит в тройку основных внешнеэкономических партнёров Московской области.
"Мы дорожим нашими дружескими, партнерскими, соседскими отношениями. Понимаем, что они должны быть наполнены и экономическими проектами, и гуманитарными. После нашего визита мы уже участвовали в открытии одного из предприятий. А учителя и директора школ приезжали в Подмосковье знакомиться с нашей образовательной системой. Мы и дальше хотели бы сотрудничать в этом направлении, обмениваться методиками преподавания в начальной, средней школах", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, один из совместных проектов, который уже реализован – завод по производству волоконно-оптического кабеля "Белтелекабель" в Воскресенске. Предприятие уже вышло на полную мощность, ежемесячно здесь выпускается более 1,3 тысячи километров кабеля, создано 85 рабочих мест.
Еще один проект – строительство Белорусской цементной компанией производственно-логистического комплекса по выпуску, хранению и отгрузке бетона, сухих строительных смесей и железобетонных изделий. Для этого в Наро-Фоминском округе подобран земельный участок, дополнительно оформляется еще два для размещения всех необходимых производственных мощностей. В скором времени инвестор намерен начать строительство.