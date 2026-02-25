https://ria.ru/20260225/toplivo-2076686454.html
Конкретики по корректировке топливного демпфера еще нет, заявил Новак
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Конкретики по корректировке топливного демпфера в России пока нет, идут обсуждения между Минфином и Минэнерго, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Пока нет. Идет обсуждение между Минэнерго
и Минфином
. Там всегда такой компромисс", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли конкретика по корректировке топливного демпфера.
Пока никаких предложений по продлению моратория на обнуление топливного демпфера – он действует до конца мая – не было, добавил Новак. "Будем исходить из текущей ситуаций, посмотрим", – сказал он.
Правительство для предотвращения кризиса предприняло ряд мер: был продлен до конца года запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, до мая 2026 года введен мораторий на обнуление топливного демпфера при превышении допустимых отклонений биржевых цен на бензин и дизтопливо от индикативных, также введена нулевая пошлина на импорт бензина до середины 2026 года, а Санкт-Петербургская биржа ужесточила правила торгов бензином, чтобы повысить предложение и снизить цены. В результате ажиотаж удалось сбить – в ноябре и декабре цены пошли вниз.