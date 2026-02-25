https://ria.ru/20260225/tennis-2076551818.html
Зверев вышел во второй круг турнира в Акапулько
Зверев вышел во второй круг турнира в Акапулько - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Зверев вышел во второй круг турнира в Акапулько
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл француза Корентена Муте в матче первого круга турнира категории ATP 500 в Акапулько (Мексика), призовой фонд...
теннис
спорт
акапулько
мексика
сербия
акапулько
мексика
сербия
Зверев обыграл Муте в первом круге турнира ATP 500 в Мексике