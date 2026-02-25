Рейтинг@Mail.ru
Джессика Пегула снялась с турнира категории WTA 250 в Остине
Теннис
 
00:07 25.02.2026
Джессика Пегула снялась с турнира категории WTA 250 в Остине
Джессика Пегула снялась с турнира категории WTA 250 в Остине
Пятая ракетка мира Джессика Пегула снялась с турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
7 495 645-6601
Джессика Пегула снялась с турнира категории WTA 250 в Остине

Американская теннисистка Джессика Пегула
Американская теннисистка Джессика Пегула - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Американская теннисистка Джессика Пегула. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пятая ракетка мира Джессика Пегула снялась с турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Причиной снятия спортсменки стала травма колена.
"Я разочарована, что не смогу защитить свой титул в Остине. Мне нравится этот турнир и у меня такие замечательные воспоминания от прошлогоднего соревнования. Надеюсь, снова вернусь сюда в будущем", - приводит слова Пегулы аккаунт WTA в соцсети Х.
Пегуле 32 года. Она является действующей чемпионкой турнира в Остине. В 2025 году американка в финале обыграла соотечественницу Маккартни Кесслер. Всего в активе Пегулы 10 титулов под эгидой WTA.
Теннис
 
