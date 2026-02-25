МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пятая ракетка мира Джессика Пегула снялась с турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.

Пегуле 32 года. Она является действующей чемпионкой турнира в Остине. В 2025 году американка в финале обыграла соотечественницу Маккартни Кесслер. Всего в активе Пегулы 10 титулов под эгидой WTA.