Джессика Пегула снялась с турнира категории WTA 250 в Остине
Джессика Пегула снялась с турнира категории WTA 250 в Остине
Пятая ракетка мира Джессика Пегула снялась с турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Джессика Пегула снялась с турнира категории WTA 250 в Остине
