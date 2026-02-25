https://ria.ru/20260225/teatr-2076557978.html
Путин отметил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре
Путин отметил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре - РИА Новости, 25.02.2026
Путин отметил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре
Президент России Владимир Путин одной фразой описал ажиотаж вокруг постановки Большого театра, отметив, что вся страна хочет попасть на балет "Щелкунчик". РИА Новости, 25.02.2026
россия
валерий гергиев
владимир путин
большой театр
мариинский театр
Путин отметил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре
Путин: вся страна хочет попасть на "Щелкунчика"