09:19 25.02.2026
Путин отметил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре
Путин отметил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одной фразой описал ажиотаж вокруг постановки Большого театра, отметив, что вся страна хочет попасть на балет "Щелкунчик".
Президент во вторник вечером встретился в Кремле с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым. Они поговорили о работе театров и новых постановках. Гергиев отметил, что верным шагом стало решение транслировать постановку "Шелкунчик" в прямом эфире "Первого канала".
"Потому что дефицит был неприятной проблемой, помните?" - отметил он.
"Вся страна хочет попасть на "Щелкунчика", - отреагировал Путин.
Гергиев согласился, добавив, что теперь разные регионы России могут посмотреть этот бессмертный балет Чайковского в живой трансляции.
Путин и Гергиев обсудили премьеру оперы "Турандот"
Россия Валерий Гергиев Владимир Путин Большой театр Мариинский театр
 
 
