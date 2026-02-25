https://ria.ru/20260225/strategiya-2076751611.html
Мантуров рассказал о подготовке стратегии по биоэкономике
Мантуров рассказал о подготовке стратегии по биоэкономике - РИА Новости, 25.02.2026
Мантуров рассказал о подготовке стратегии по биоэкономике
Подготовка стратегии по биоэкономике находится на завершающей стадии, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T21:34:00+03:00
2026-02-25T21:34:00+03:00
2026-02-25T21:34:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051708770_112:357:2502:1701_1920x0_80_0_0_8465c9b29446793b5de854225c821a6e.jpg
https://ria.ru/20260225/putin-2076718194.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051708770_234:0:2502:1701_1920x0_80_0_0_d1b0a698c1578a45f7364b8248cf9965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, владимир путин
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Владимир Путин
Мантуров рассказал о подготовке стратегии по биоэкономике
Мантуров: подготовка стратегии по биоэкономике находится на завершающей стадии
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подготовка стратегии по биоэкономике находится на завершающей стадии, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Президент страны Владимир Путин
ранее в среду поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до 2050 года.
"Мы с администрацией отработаем это. Самое главное, чтобы, с одной стороны, было время достаточно для того, чтобы с ведомствами согласовать все эти направления, но не затягивая, поскольку мы с этого года стартовали с национальным проектом "Биотехнологии", сейчас на завершающей стадии находится стратегия развития, и мы максимально синхронизируем эти сроки", - сказал Мантуров
в эфире Первого канала в кулуарах Форума будущих технологий.
На уточняющий вопрос он ответил, что речь идет о нескольких месяцах.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвердили в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".