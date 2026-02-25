Мантуров рассказал о подготовке стратегии по биоэкономике

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подготовка стратегии по биоэкономике находится на завершающей стадии, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Президент страны Владимир Путин ранее в среду поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до 2050 года.

"Мы с администрацией отработаем это. Самое главное, чтобы, с одной стороны, было время достаточно для того, чтобы с ведомствами согласовать все эти направления, но не затягивая, поскольку мы с этого года стартовали с национальным проектом "Биотехнологии", сейчас на завершающей стадии находится стратегия развития, и мы максимально синхронизируем эти сроки", - сказал Мантуров в эфире Первого канала в кулуарах Форума будущих технологий.

На уточняющий вопрос он ответил, что речь идет о нескольких месяцах.