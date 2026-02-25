Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о подготовке стратегии по биоэкономике
21:34 25.02.2026
Мантуров рассказал о подготовке стратегии по биоэкономике
Мантуров рассказал о подготовке стратегии по биоэкономике
Подготовка стратегии по биоэкономике находится на завершающей стадии, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 25.02.2026
Мантуров рассказал о подготовке стратегии по биоэкономике

Мантуров: подготовка стратегии по биоэкономике находится на завершающей стадии

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подготовка стратегии по биоэкономике находится на завершающей стадии, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Президент страны Владимир Путин ранее в среду поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до 2050 года.
"Мы с администрацией отработаем это. Самое главное, чтобы, с одной стороны, было время достаточно для того, чтобы с ведомствами согласовать все эти направления, но не затягивая, поскольку мы с этого года стартовали с национальным проектом "Биотехнологии", сейчас на завершающей стадии находится стратегия развития, и мы максимально синхронизируем эти сроки", - сказал Мантуров в эфире Первого канала в кулуарах Форума будущих технологий.
На уточняющий вопрос он ответил, что речь идет о нескольких месяцах.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвердили в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
