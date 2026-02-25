https://ria.ru/20260225/steyblkoyn-2076687476.html
СМИ: стейблкойн A7A5 стал основой альтернативной финансовой экосистемы
СМИ: стейблкойн A7A5 стал основой альтернативной финансовой экосистемы - РИА Новости, 25.02.2026
СМИ: стейблкойн A7A5 стал основой альтернативной финансовой экосистемы
25.02.2026
СМИ: стейблкойн A7A5 стал основой альтернативной финансовой экосистемы
Cointelegraph: стейблкойн A7A5 стал основой альтернативной финансовой экосистемы
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Стейблкоин A7A5 становится основой новой финансовой инфраструктуры, которая позволяет компаниям осуществлять трансграничные расчеты вне санкционных ограничений, сообщают "Ведомости" со ссылкой на международное издание о финансах и криптовалюте Cointelegraph.
По подсчетам Cointelegraph, за первый год работы объем операций через инфраструктуру A7A5 составил примерно $39 миллиардов. Основная часть этой суммы пришлась на коммерческие расчеты компаний из стратегически значимых отраслей. По оценке издания, такие объемы и структура транзакций указывают на формирование устойчивой альтернативной расчетной платформы.
Cointelegraph отмечает, что развитие A7A5 происходит на фоне изменений в мировой финансовой системе после 2022 года. Тогда международные платежные сервисы Visa и Mastercard приостановили работу в России, ряд банков лишился доступа к SWIFT. В 2024 году в законодательство РФ были внесены изменения, разрешившие использование цифровых финансовых активов во внешней торговле.
A7A5 – стейблкоин с привязкой к российскому рублю, запущенный в феврале 2025 года при участии банка ПСБ и работающий под регулированием Киргизии. Обеспечение токена формируется за счет рублевых банковских депозитов. Проект позиционируется как инфраструктурное решение для международных расчетов и использования рубля в блокчейн-среде.