СМИ: стейблкойн A7A5 стал основой альтернативной финансовой экосистемы

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Стейблкоин A7A5 становится основой новой финансовой инфраструктуры, которая позволяет компаниям осуществлять трансграничные расчеты вне санкционных ограничений, сообщают "Ведомости" со ссылкой на международное издание о финансах и криптовалюте Cointelegraph.

По подсчетам Cointelegraph, за первый год работы объем операций через инфраструктуру A7A5 составил примерно $39 миллиардов. Основная часть этой суммы пришлась на коммерческие расчеты компаний из стратегически значимых отраслей. По оценке издания, такие объемы и структура транзакций указывают на формирование устойчивой альтернативной расчетной платформы.

Cointelegraph отмечает, что развитие A7A5 происходит на фоне изменений в мировой финансовой системе после 2022 года. Тогда международные платежные сервисы Visa и Mastercard приостановили работу в России, ряд банков лишился доступа к SWIFT. В 2024 году в законодательство РФ были внесены изменения, разрешившие использование цифровых финансовых активов во внешней торговле.