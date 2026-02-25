Рейтинг@Mail.ru
СМИ: стейблкойн A7A5 стал основой альтернативной финансовой экосистемы - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/steyblkoyn-2076687476.html
СМИ: стейблкойн A7A5 стал основой альтернативной финансовой экосистемы
СМИ: стейблкойн A7A5 стал основой альтернативной финансовой экосистемы - РИА Новости, 25.02.2026
СМИ: стейблкойн A7A5 стал основой альтернативной финансовой экосистемы
Стейблкоин A7A5 становится основой новой финансовой инфраструктуры, которая позволяет компаниям осуществлять трансграничные расчеты вне санкционных ограничений, РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:26:00+03:00
2026-02-25T16:26:00+03:00
компания «а7»
swift
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1969032005_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_76ddd905dc31be69dca883c581193557.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1969032005_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1d9316f65bce1c5b098ff47178d48d1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
компания «а7», swift, технологии
Компания «А7», SWIFT, Технологии
СМИ: стейблкойн A7A5 стал основой альтернативной финансовой экосистемы

Cointelegraph: стейблкойн A7A5 стал основой альтернативной финансовой экосистемы

© iStock.com / megafloppДевушки изучают графики
Девушки изучают графики - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© iStock.com / megaflopp
Девушки изучают графики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Стейблкоин A7A5 становится основой новой финансовой инфраструктуры, которая позволяет компаниям осуществлять трансграничные расчеты вне санкционных ограничений, сообщают "Ведомости" со ссылкой на международное издание о финансах и криптовалюте Cointelegraph.
По подсчетам Cointelegraph, за первый год работы объем операций через инфраструктуру A7A5 составил примерно $39 миллиардов. Основная часть этой суммы пришлась на коммерческие расчеты компаний из стратегически значимых отраслей. По оценке издания, такие объемы и структура транзакций указывают на формирование устойчивой альтернативной расчетной платформы.
Cointelegraph отмечает, что развитие A7A5 происходит на фоне изменений в мировой финансовой системе после 2022 года. Тогда международные платежные сервисы Visa и Mastercard приостановили работу в России, ряд банков лишился доступа к SWIFT. В 2024 году в законодательство РФ были внесены изменения, разрешившие использование цифровых финансовых активов во внешней торговле.
A7A5 – стейблкоин с привязкой к российскому рублю, запущенный в феврале 2025 года при участии банка ПСБ и работающий под регулированием Киргизии. Обеспечение токена формируется за счет рублевых банковских депозитов. Проект позиционируется как инфраструктурное решение для международных расчетов и использования рубля в блокчейн-среде.
 
Компания «А7»SWIFTТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала