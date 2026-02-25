МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области, а также нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской и Сумской областях, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в среду.

В результате поражения, нанесённого "Севером" и другими российскими группировками, участвующими в спецоперации, ВСУ за сутки потеряли до 1345 военнослужащих. Также уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США

Кроме того, украинские войска потеряли два бронетранспортёра, 20 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских орудий, семь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и десять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Авиация, дроны и артиллерия ВС РФ поразили объекты топливно-энергетического комплекса Украины , которые использовались в интересах ВСУ, а также места хранения дальних беспилотников, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили 115 беспилотников самолётного типа.

Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, украинское командование доукомплектовало штурмовые подразделения 225-го отдельного штурмового полка дезертирами, принудительно мобилизованными и нарушителями дисциплины и бросило их в "мясной штурм" под Сумами . Группа дезертиров и мобилизованных была уничтожена.

Украинские войска атаковали химический завод ПАО " Дорогобуж " в Смоленской области не менее 30 беспилотниками, снаряженными взрывными устройствами, сообщили РИА Новости в СК РФ . Погибли семеро гражданских лиц, не менее десяти ранены.

Важнейшая задача

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин , выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2025 год, заявил, что российские бойцы с честью отстаивают суверенитет страны в зоне спецоперации, а власти не оставят их семьи без поддержки. Правительство, по его словам, обеспечивает ВС РФ необходимым вооружением, техникой и финансовыми ресурсами.

В Россия создана целостная система помощи бойцам спецоперации и членам их семей, добавил премьер. Он также отметил, что поддержка бойцов и членов их семей – важнейшая задача, долг и ответственность государства, всего общества.

Российский постпред в ООН на заседании Совбеза Организации сообщил, что Европа готова на гарантии Киеву, но только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России.

УФСБ России по Краснодарскому краю сообщило о предотвращении теракта на военном аэродроме на Кубани, мужчина собирался поджечь самолет по заданию военной разведки Украины.

Настоящая коммуникация

Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, избегая любых действий, ведущих к эскалации ситуации, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление СВР о планах Великобритания Франция передать Украине ядерное оружие. По её словам, Китай последовательно заявляет о недопустимости применения ядерного оружия и недопущении ядерной войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты усердно работают над завершением конфликта на Украине. Он сказал об этом на выступлении в Конгрессе. Речь длилась почти два часа, больше Трамп о конфликте не упоминал.

Россия на переговорах по Украине продемонстрировала настоящую коммуникацию, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе выступления на украинском форуме YES Meeting.

Председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок в интервью немецкому телеканалу ARD заявила, что США хотели исключить из антироссийской резолюции по Украине пункты о "справедливом мире", учитывающем территориальную целостность и суверенитет Украины.

Все больше стран-участниц так называемой "коалиции желающих" в частном порядке признают, что отправка их миротворческих сил на Украину зависит от разрешения президента России Владимира Путина , что может сорвать задумку Лондона Парижа , сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники. По мнению одного из них, европейские страны фактически наделили Путина правом вето в отношении планов коалиции из-за требований предоставить им место за столом переговоров.

На Украине присутствуют как британские солдаты, которые извлекают уроки из конфликта, так и британские военные медики, сообщила газета Express со ссылкой на источники.

Украина и Великобритания запустили совместное производство беспилотников, заявил посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный , громко назвав двусторонний проект первым украинским оборонным заводом в этой стране.

Новая встреча

Владимир Зеленский утверждает, что встреча России, Украины и США по украинскому конфликту возможна в течение этой недели или десяти дней. Тезис о десяти днях подтвердил и Уиткофф на форуме YES Meeting. Он не исключил трёхстороннюю встречу между российской и украинской делегациями, а также им и зятем Трампа Джаредом Кушнером

ВСУ готовят Одесскую область к круговой обороне, заявил глава оперативно-тактической группировки украинских войск "Одесса" Денис Носиков. По его словам, выстраиваются различные оборонительные сооружения, в том числе противотанковые рвы, фортификации, минные заграждения, и даже устанавливаются капканы.

Издание Euractiv со ссылкой на украинских военных сообщило, что лишь немногие из поставленных европейскими странами дронов пригодны для использования в современных боевых действиях в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы.

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью испанской газете Mundo пожаловался, что у города нет достаточного количества зенитных боеприпасов и ракет.

Командующий логистикой воздушных сил ВСУ и глава управления Службы безопасности Украины в Житомирской области задержаны по подозрению в коррупции при строительстве укрытий на военных аэродромах, сообщили в среду в СБУ